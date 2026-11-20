Предприятие годами выпускает продукцию, а затем получает требование прекратить её продажу, поскольку кто-то запатентовал техническое решение, которое оно давно использует. В Украине такая ситуация вполне возможна: патенты на полезные модели выдают без предварительной проверки новизны разработки. В результате деньги, которые предприниматель планировал вложить в развитие производства, приходится тратить на борьбу за право продолжать бизнес. Dilo исследовало, как украинское законодательство влияет на возможность зарабатывать на изобретениях и поможет ли патентная реформа превратить больше разработок в успешный бизнес.

Подготовка к присоединению Украины к европейской патентной системе стала поводом пересмотреть правила, по которым изобретатели защищают свои разработки, а предприятия используют их в производстве. Одна из задач законопроекта "О патентах и полезных моделях", который доработали после публичного обсуждения, — сохранить доступность патентования и одновременно ограничить возможности для злоупотребления полученными правами. Ведь закон, призванный защищать изобретателя от конкурентов, при определённых обстоятельствах даёт этим же конкурентам инструмент влияния на его бизнес.

Когда собственного патента недостаточно

Получив патент, его владелец имеет право запрещать другим использовать защищённое техническое решение или разрешать его использование за вознаграждение. Однако для запуска собственного производства изобретателю приходится учитывать ещё и права других компаний, а от условий взаимодействия с ними иногда зависит прибыльность будущего бизнеса.

Представим, что инженер разработал насос, который потребляет меньше электроэнергии, чем существующие на рынке аналоги. Он запатентовал новый механизм подачи жидкости, но для работы насоса необходима система уплотнения, защищённая действующим патентом другой компании. Теперь инженеру придётся приобрести лицензию или изменить конструкцию, что повлияет на финансовые расчёты всего проекта. Именно поэтому Всемирная организация интеллектуальной собственности рекомендует проверять права других участников рынка ещё на этапе разработки продукции, когда у предпринимателя остаётся больше возможностей для поиска альтернативных решений.

Параллельно с этим изобретателю необходимо позаботиться о защите собственных разработок, чтобы после выхода продукта на рынок защитить вложенные в него деньги. По оценке Стефания Мартыненко, управляющего партнёра Nexus, механизмы защиты интеллектуальной собственности в Украине, Европе и США в целом работают эффективно. Сложности возникают, в частности, на этапе самого патентования.

"Это достаточно долгий и сложный процесс. Причём в Европейском Союзе он гораздо сложнее, чем в Америке", — отметил Мартыненко.

При этом возможность самостоятельно распоряжаться результатами своей работы у изобретателя есть далеко не всегда. Особенно это касается инженеров и учёных, которые создают технологии в рамках деятельности предприятий или исследовательских учреждений. Согласно украинскому законодательству, право на регистрацию служебного изобретения по общему правилу принадлежит работодателю, хотя стороны могут предусмотреть другие условия в договоре. У предприятия есть четыре месяца после получения уведомления от автора, чтобы определить дальнейшую судьбу разработки и заключить письменный договор о вознаграждении. Для технологий, созданных за государственные средства, действуют отдельные правила.

От распределения этих прав зависит, кто в конечном итоге будет распоряжаться технологией, вести переговоры с инвестором и получать деньги. Однако даже после урегулирования вопроса собственности и проверки чужих патентов покупателю остаётся выяснить, насколько надёжна защита самой разработки. И здесь украинское законодательство имеет особенность, из-за которой два на первый взгляд похожих патента представляют для бизнеса разную ценность.

Быстрая регистрация, дорогие споры

Украинская система патентования позволяет изобретателю сэкономить время и деньги на оформлении прав, отложив углублённую проверку разработки. Для одних участников рынка это возможность быстрее защитить результаты своей работы, для других — риск столкнуться с претензиями из-за использования уже известной технологии.

Экспертиза заявки на изобретение в Украине, по данным УКРНОИВИ, длится в среднем два года, тогда как в случае с полезной моделью — около четырёх месяцев. Для предпринимателя, который работает на рынке с быстро меняющимися технологиями, разница в 20 месяцев является весомым аргументом.

Разница есть и в расходах. Согласно стандартным ставкам сборов, подача бумажной заявки на изобретение с тремя или менее пунктами формулы и проведение экспертизы с одним независимым пунктом обойдутся в 7600 грн, тогда как за подачу соответствующей заявки на полезную модель необходимо заплатить 2400 грн. К этим платежам добавляются расходы на оформление патента, поддержание действия прав и, при необходимости, услуги специалистов. Для отдельных категорий заявителей предусмотрены льготы.

Сравнение сроков экспертизы, затрат на патентование и условия правовой охраны изобретений и полезных моделей в Украине. Источники: УКРНОИВИ, постановление КМУ №1716. Инфографика: Дело.

Изменение правил охраны полезных моделей особенно важно именно для украинских разработчиков, поскольку в 2025 году им досталось почти 99% таких патентов в Украине. Однако воспользоваться преимуществами упрощённой процедуры могут и недобросовестные участники рынка. При отсутствии предварительной проверки новизны по существу они получают возможность оформить права даже на решения, которые предприятия давно используют в производстве.

"Это создаёт риски получения правовой охраны на уже известные технические решения и использования патентных прав для ограничения конкуренции. Соответственно, технологический бизнес вынужден тратить ресурсы на оспаривание сомнительных прав вместо развития собственных разработок", — объяснила адвокат, специалист по праву интеллектуальной собственности Мария Петришак.

Оказавшись в такой ситуации, производитель должен оценить, что обойдётся дешевле: договориться с владельцем спорного патента, изменить продукт или отстоять свои интересы в юридическом споре. Законодательство защищает тех, кто добросовестно использовал соответствующее решение ещё до подачи чужой заявки, однако подтверждение таких обстоятельств также требует доказательств. А если предприятие уже взяло на себя обязательства перед покупателями, к расходам на юридическое сопровождение добавляется риск срыва поставок и потери доходов.

Перспектива подобных споров отражается и на стоимости технологий, которые ещё ожидают своего покупателя. Ведь вместе с правами на разработку инвестор принимает на себя расходы, необходимые для их дальнейшей защиты.

"Для инвестора принципиальное значение имеет не сам факт регистрации, а юридическая устойчивость интеллектуального актива, возможность его коммерциализации и предсказуемость рисков оспаривания", — подчеркнула Петришак.

Таким образом, сэкономленные на этапе патентования деньги иногда приходится тратить уже тогда, когда технологией заинтересовался бизнес. Причём счёт за несовершенство процедуры получает и производитель, который вообще мог не иметь отношения к процессу регистрации чужих прав. Именно такое распределение расходов государство намерено изменить.

Кто будет платить за право остановить конкурента

Одна из ключевых идей патентной реформы заключается в том, чтобы отделить возможность быстро оформить права на полезную модель от возможности ограничить её использование другими предприятиями. Фактически государство предлагает сохранить для изобретателя доступный способ патентования, но повысить требования к тем, кто собирается воспользоваться полученными правами для запрета производства конкурентами.

Владельцу полезной модели, который потребует от другого предприятия прекратить использование защищённого решения, понадобится заключение о соответствии его разработки условиям патентоспособности. Такой подход к реформе представил заместитель директора УКРНОИВИ Николай Потоцкий во время обсуждения законопроекта.

Возможность заказать такую проверку существует уже сейчас, однако предложенные изменения придают её результату принципиально иное значение. Если сегодня производитель, получив претензию, по собственной инициативе собирает доказательства сомнительности чужого патента, то по новым правилам соответствующее заключение сначала должен получить сам правообладатель, который добивается запрета. Для компаний, готовых вкладывать деньги во внедрение технологий, это дополнительная защита от претензий, способных нарушить даже отлаженный производственный процесс.

Аналогичный подход предлагают применить и на таможне. В сентябрьской редакции законопроекта предусмотрели ограничения на внесение полезных моделей в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности без соответствующего заключения, обращает внимание Петришак. Для импортёра это имеет вполне практическое значение, ведь из-за подозрения в нарушении чужих прав таможенное оформление товара при определённых условиях приостанавливают. Пока стороны выясняют обоснованность претензий, предприятие рискует остаться без комплектующих для работы или без продукции, которую уже ожидают покупатели.

Однако за дополнительную юридическую надёжность придётся платить и самому изобретателю. Согласно действующим тарифам, сбор за подачу ходатайства о проведении экспертизы полезной модели на соответствие условиям патентоспособности составляет 6000 грн — в 2,5 раза больше стандартного сбора за подачу бумажной заявки на её регистрацию. Хотя будущая стоимость процедур будет зависеть от окончательных правил, для владельца технологии такие вложения будут иметь экономический смысл, если помогут ему защитить свою продукцию от копирования или усилить позицию в переговорах с потенциальным покупателем.

Важно и то, какие именно разработки изобретателям разрешат патентовать по упрощённой процедуре. Перечень соответствующих объектов предлагают расширить, предусмотрев исключения для биотехнологических изобретений и отдельных веществ, в частности входящих в состав лекарственных средств. Для производителей это вопрос доступа к технологиям, а для учёных — способа защитить результаты многолетних исследований. Дополнительной доработки ещё требуют положения о веществах в составе лекарств, согласно объяснению Потоцкого.

Таким образом, скорость оформления патента постепенно будет уступать по экономическому значению качеству проверки разработки. Для изобретателя, который рассчитывает продать технологию, важно, чтобы её правовая охрана выдерживала проверку потенциального покупателя, а для предприятия — чтобы вложенные в производство деньги были защищены от необоснованных претензий.

"В то же время законопроект не устраняет все риски автоматически: эффективность новых механизмов будет зависеть от качества экспертизы и практики их применения", — отметила Петришак.

В редакции законопроекта начало действия новых правил связали с присоединением Украины к Европейской патентной конвенции. И здесь перед украинским изобретателем открывается ещё одна перспектива: защищать собственные разработки на более крупном рынке и одновременно готовиться к усилению конкуренции внутри страны.

Новые возможности в Европе, новая конкуренция в Украине

Присоединение к европейской патентной системе должно облегчить украинским изобретателям оформление прав на международном рынке. В то же время иностранные компании получат дополнительный способ защиты своих технологий в Украине. Для отечественного бизнеса это означает, что планировать производство и оценивать перспективы новых разработок придётся с учётом интересов значительно более широкого круга правообладателей.

Насколько существенно различия в территориальной охране прав влияют на планы бизнеса, видно даже на примере торговых марок. Одному из предприятий, которое сопровождал Мартыненко, из-за сходства названия с ранее зарегистрированной торговой маркой пришлось пересмотреть стратегию выхода на международный рынок.

"Наш клиент работает везде под старым названием, но для Англии, для международной экспансии, для Европы было решено провести ребрендинг", — рассказал Мартыненко.

В этом случае предприятие изменило бренд, тогда как в патентном споре ему иногда приходится переделывать сам продукт, тратя средства на инженеров, повторные испытания и переоборудование производства. При этом для подачи патентных заявок в других странах с сохранением приоритета первой заявки у изобретателя по общему правилу есть 12 месяцев. То есть географию будущего бизнеса и бюджет на защиту технологии приходится определять ещё до того, как она начнёт приносить деньги.

Именно на этом этапе для украинских разработчиков будет иметь значение присоединение к Европейской патентной конвенции, для которого Минэкономики утвердило Дорожную карту на 2026–2027 годы. Конвенция позволяет получать патентную охрану в выбранных странах-участницах после прохождения единой процедуры экспертизы в Европейском патентном ведомстве.

Украинские изобретатели уже имеют право обращаться в это ведомство, однако согласно правилам Конвенции, заявителям, которые проживают или имеют основное место деятельности за пределами стран-участниц, для дальнейшего ведения дела обычно необходим уполномоченный представитель. После присоединения Украины заявители с местом проживания или основным местом деятельности в Украине получат возможность самостоятельно вести свои дела в ведомстве и оформлять охрану изобретения в своей стране и других государствах в рамках европейской процедуры.

"В то же время важно сохранить возможность выбора наиболее оптимального маршрута патентования в зависимости от потребностей заявителя и специфики технологии", — отметила директор УКРНОИВИ Елена Орлюк в сообщении об утверждении Дорожной карты.

Если после присоединения Украины к Конвенции иностранные правообладатели начнут активнее защищать свои технологии на нашем рынке, местным производителям придётся тщательнее проверять, какие технические решения доступны для свободного использования, а за какие необходимо платить. В таких условиях патентный поиск постепенно станет для украинского бизнеса такой же частью подготовки нового продукта, как расчёт его себестоимости.

Патентная реформа является существенным шагом к коммерциализации украинских изобретений, поскольку затрагивает одно из определяющих условий для привлечения инвестиций — предсказуемость расходов. Чем меньше юридических рисков сопровождает внедрение технологии, тем шире становится круг разработок, в которые экономически оправданно вкладывать деньги. Задачей бизнеса остаётся превратить изобретение в продукт, востребованный рынком, а задачей государства — создать условия, при которых коммерческая судьба этого продукта будет зависеть прежде всего от его экономических преимуществ, а не от несовершенства законодательства.