Рада приняла закон о реформе Счетной палаты, который был требованием США и МВФ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10044-д, предусматривающий реформирование Счетной палаты. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за это решение проголосовали 240 парламентариев. По его словам, все предложенные поправки к документу были подтверждены.

Среди главных новаций – сокращение числа членов палаты с 13 до 11, введение для отбора новых членов конкурса с преимущественным правом голоса международных экспертов, обеспечение политической и финансовой независимости СП, приведение ее к стандартам Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI).

Счетной палате предоставили полномочия по проведению аудита средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов.

Парламент также обязал палату каждые пять лет проходить внешнюю оценку своей деятельности и установил особый порядок проведения такой оценки на переходный период.

Законом предусмотрено создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады будут обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.

Напомним, что принятие этого закона было одним из ключевых обязательств, выдвинутых Международным валютным фондом и США для получения Украиной финансовой помощи на 2 миллиарда долларов.

Кроме того, документ имеет статус евроинтеграционного. Его подали 16 сентября председатель комитета Рады по бюджету Роксолана Подласа и член комитета Павел Фролов ("Слуга народа"). В первом чтении законопроект был одобрен уже через три дня.

Счетная палата является подотчетным Верховной Раде коллегиальным органом, контролирующим поступление средств в госбюджет и их использование. С 10 января этого года ее возглавляет Ольга Пищанская, которая до этого более трех лет работала главой Антимонопольного комитета.