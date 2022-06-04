Решение ЕС об освобождении Украины от пошлин на год вступило в силу

Регламент Европарламента и Совета ЕС о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин, вступил в силу в субботу, 4 июня, сообщило Минэкономики.

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"Это решение дополняет возможности, которые наши экспортеры имеют согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь тарифы, прописанные в соглашении, будут временно прекращены", - отметили в министерстве и уточнили, что речь идет о пошлинах для промышленной продукции.

Речь также о приостановлении применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для с/х продукции, а также о прекращении антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины и применения глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

В свою очередь либерализация торговых отношений предполагает, что Украина будет соблюдать следующие европейские правила:

происхождение товаров и соответствующих процедур в рамках Соглашения об ассоциации;

воздержание от любых новых ограничений на импорт из ЕС;

уважение Украины к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, верховенству права, борьбе с коррупцией.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", - подчеркнули в Минэкономики.

Там отметили, что сейчас ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. В 2021 году на Евросоюз приходилось 39% от общего объема торговли нашего государства. Объем товарооборота вырос на 35% и составил $62,5 млрд.

Украина экспортирует в Евросоюз прежде всего черные металлы, руды, электромашины, масло и зерно. В Минэкономики добавили, что рассчитывают на помощь либерализации в усилении позиции наших экспортеров в этих и других товарных нишах.

Напомним, что постановление об остановке действия импортных пошлин для украинской продукции ЕС приняло 24 мая 2022 года. Решение Совета ЕС будет действовать в год. Оно приостановит тарифы на украинский импорт, установленные Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.