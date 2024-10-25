Российские обстрелы портовой инфраструктуры Украины в октябре нанесли ущерб на $30-40 млн

Во время российских атак на украинскую портовую инфраструктуру в начале октября 2024 года аграрному сектору был нанесен ущерб на сумму от $30 до $40 млн.

Об этом сообщил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, выступая в "Медиацентре Украина", пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, оценка потерь еще продолжается, ведь обстрелы продолжаются, и, по словам Высоцкого, сумма ущерба может расти по мере дополнительной фиксации повреждений.

В целом потери аграрного сектора Украины с начала полномасштабного вторжения России составляют около $82 млрд, а убытки зерновой отрасли оцениваются в $500-600 млн.

По словам Высоцкого, страховые компании продолжают оценку этого ущерба, и правительство вместе с международными компаниями поддерживает страхование от военных рисков, что должно помочь аграриям в сложной ситуации.

Украинская сторона документирует все убытки, чтобы добиваться компенсаций по международному праву. Высоцкий подчеркнул, что каждый потерянный миллион будет учтен, и Украина потребует от агрессора полного возмещения всех потерь.

"Мы уверены, что все должно быть возвращено. Все эти потери, каждый миллион долларов или 10, 100, 200 тысяч долларов у нас фиксируются по всем требованиям международного права. Мы, как государство, будем бороться за компенсации к последней гривне, в частности, по портовой инфраструктуры", — резюмировал первый замминистра агрополитики.

Напомним, 14 октября РФ в очередной раз атаковала припортовую инфраструктуру в Одессе баллистической ракетой, в результате чего один человек погиб и еще восемь были ранены. Повреждения получили грузовое судно NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау, причем последнее уже было повреждено в результате обстрела баллистикой неделю назад.

Во время ракетно-дроновой атаки в ночь с 5 на 6 октября вблизи одного из причалов в морском порту "Южный" получили повреждения гражданское судно Paresa под флагом Карибского островного государства Сент-Китс и Невис.