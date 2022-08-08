"Слуги" предложили нарастить расходы госбюджета еще на 270 млрд грн

В "Слуге народа" зарегистрировали законопроект (№ 7644 ), которым предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 270,18 млрд грн, из которых 269,45 млрд грн – на национальную безопасность и оборону.

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На принятие Верховной Радой документа есть все шансы, поскольку его авторами выступили многие представители президентской фракции.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита госбюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как утверждает заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк (фракция "Голос"), текст законопроекта готовило правительство.

Согласно документу, расходы предложено увеличить следующим образом:

на Минобороны – 241,16 млрд грн, в том числе на оплату труда – на 145,3 млрд грн;

на МВД – на 22,86 млрд грн;

на СБУ – на 2,46 млрд грн;

на ГУР Минобороны – на 2,22 млрд грн.

Кроме того, намечено увеличить Резервный фонд Кабмина на 715,7 млн грн.

Следовательно, общие расходы госбюджета 2022 года возрастут до 2,633 млрд грн, что, как отметил Железняк, на 75%, или 1,136 трлн больше, чем было запланировано до войны.

Размер внутренних заимствований предложено поднять до 794,14 млрд грн, предельный размер дефицита – до 1,093 трлн грн, а государственного долга – до 3,63 трлн грн.

Напомним, недавно Украина договорилась с правительством Италии об анонсированном беспроцентном заимствовании 200 миллионов евро. Соответствующий кредитный договор подписал 5 августа министр финансов Сергей Марченко.