США готовят законопроект по передаче Украине арестованных фондов РФ

В Соединенных Штатах Америки разрабатывают закон, позволяющий Украине эффективно получать возмещение от России. Об этом сообщает Telegram-канал “Україна: оперативно”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документ предусматривает механизм, который позволит Украине получать средства на восстановление экономики. Для этого страна должна подать в суд на Россию в США за разрушение какого-либо конкретного объекта.

После того, как суд признает РФ виновной, он определит сумму возмещения и передаст ее Украине на восстановление.

Хотя война продолжается, в украинских властных кругах уже говорят о восстановлении экономики Украины после победы.

Восстанавливать страну, согласно заявлениям наших чиновников и партнеров, мы будем как за свой счет — из бюджета и привлекая внутренние инвестиции, так и за счет внешнего финансирования.

Причем каждую неделю экономический ущерб Украине, по оценкам экспертов, увеличивается на десятки миллиардов долларов.