США планируют выделить Украине еще $700 млн на оборону — CNN

Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине новую военную помощь на сотни миллионов долларов.

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Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. При этом окончательная сумма, на которую будет оказана помощь Украине, пока не определена, однако ожидается, что она составит около $700 млн.

В случае одобрения данного пакета помощи, общий объем помощи США Украине составит более $3 млрд с начала работы администрации президента США Джо Байдена. Из них почти $2,5 млрд выделены Киеву с начала российской спецоперации.

По данным телеканала, Пентагон также собирается созвать в среду совещание своих ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину.

Как сообщают источники телеканала из Пентагона, на встрече будут рассматриваться предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, критически важных для помощи Украине и союзникам.

Телеканал уточняет, что на совещании соберутся восемь ведущих производителей военной техники, такие как General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки дополнительно выделят Украине $100 млн помощи. По словам Блинкена, деньги, в частности, будут направлены на закупку противотанковых систем.

Напомним, Министерство обороны США решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн в рамках полномочий, предоставленных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

Перед этим Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

В свою очередь в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России".