США выпустили рекордный объем нефти из своего стратегического резерва

США объявили о выпуске рекордного объема нефти из стратегического резерва в марте без консультаций с партнерами Международного энергетического агентства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что односторонние действия Вашингтона по решению глобальных проблем со снабжением или ценами рискуют подорвать отношения США с МЭА, мировым органом по надзору за энергетикой. Представители агентства обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует Стратегический нефтяной резерв для сдерживания внутренней инфляции по политическим причинам вместо того, чтобы защищать страны-потребители от глобальных перебоев со снабжением.

В свою очередь министерство энергетики США заявило — США находились в "частых контактах" с МЭА и его государствами-членами по вопросам энергетической безопасности до объявления, но подтвердило, что их решение о выпуске нефти было «независимым» от МЭА. Речь идет о заявлении от 31 марта, в котором США заявили, что высвободят 180 млн баррелей из резерва со скоростью 1 млн баррелей в день, чтобы снизить стремительно растущие мировые цены на энергоносители и решить проблему сокращения поставок российской нефти после ее вторжения в Украина в феврале.

Напомним, ранее стало известно, что представители США и Европейского союза рассматривают возможности по ограничению импорта нефти в страны Европейского Союза из Российской федерации.