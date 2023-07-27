Стали известны товары №1 в Украине: полный список

Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» объявил список лучших торговых марок в Украине на основе маркетингового исследования потребительских предпочтений, результатов опроса экспертов и мнения профессионального жюри

Национальное исследование организовали Ipsos Ukraine по заказу фестиваля-конкурса. Методика определения победителей в каждой номинации разработана компанией Festivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании на рынке.

90,1% составляет знание медали. 22,3% опрошенных выберут товар или услугу, отмеченную медалью «Выбор года». Уровень доверия к международному фестивалю-конкурсу «Выбор года» в Украине составляет 35,9%. Поэтому медаль-оценка «Выбор года» служит надежным ориентиром для потребителей.

Тем временем стартует сбор заявок потенциальных участников маркетингового исследования « Выбор года» 2023 года. Чтобы попасть в него, нужно заполнить заявку на сайте фестиваля-конкурса.

Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2022:

Оператор автобусных туров года - Аккорд-тур

Отечественный бренд года одежды для женщин - VOVK

Телевизор года эконом-класса – KIVI

Производитель года хлебобулочных изделий – КИЕВХЛЕБ

Краска рока украинского производства – Kolorit

Стиральная машина года – LG Electronics

Холодильник года – LG Electronics

Декоративная косметика рока для глаз – AVON

Косметика года для ухода за лицом – AVON

Крем для рук года – Silky Hands

Майонез года – Королевский вкус

Электрогриль года – Tefal

Мультиварка года – Tefal

Посуда года для приготовления пищи – Tefal

Товары года для животных – Animall

Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа СИНЕРГИЯ

Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз

Национальная сеть торговых центров года – Эпицентр

Гель-лаки для ногтей и средства для маникюра года – Kodi Professional

Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite

Венотоник года (в таблетках) – Детралекс

Лучший препарат года (в таблетках) для лечения геморроя – Детралекс

Сеть барбершопов года – Цирульник Barbershop

Сеть аптек года – Аптека АНЦ

Программа для коррекции и снижения массы тела – Herbalife

Диетические добавки года – Herbalife

Протеиновый коктейль года – Herbalife

Светлана Мельник, директор по маркетингу, активации и коммерческим вопросам Avon Украина:

«У нас есть четкий вектор на инновации в косметической отрасли. И продолжаем вводить новые продукты ежемесячно, предоставляем украинскому потребителю возможность покупать новинки, изготовленные по самым современным мировым технологиям. Наши продукты имеют локальные и мировые знаки отличия, и мы этим гордимся. Команда осуществила полную перестройку бизнеса с возобновлением поставок продукции из Польши. Проект внедрили в рекордные сроки – один месяц. Avon Украина одна из первых компаний прямых продаж, которая в кратчайшие сроки возобновила свою работу. Я искренне благодарю каждого из команды за вклад в совместную поддержку бизнеса, несмотря на все сложности, которые принесла война. Мы работаем, не потеряли человечность, доброту и оптимизм. Мы верим в победу Украины!»

Татьяна Семенченко, соучредитель VOVK:

«В течение 11 лет мы подчеркиваем красоту наших девушек, но с началом большой войны у нас прибавилось больше ответственности. И мы поняли, что должны помочь Украине и переселенцам, которые попали в тяжелую ситуацию. Поэтому теперь наш бренд и о мужестве, выносливости и отваге.

Для сохранения рабочих мест мы адаптировали часть производства и в любой момент готовы закрыть потребности наших защитников. Своими нежными руками наши швеи отшивают плитоноски, балаклавы, нижнее и постельное белье – каждый воюет на своем фронте.

Также мы активно продолжаем свою основную деятельность, ведь нами руководит вера в наших фантастических людей. Как приятно отдавать себе отчет, что для кого-то наш бренд стал причиной улыбнуться в такое тяжелое время».