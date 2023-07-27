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Стали известны товары №1 в Украине: полный список
Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» объявил список лучших торговых марок в Украине на основе маркетингового исследования потребительских предпочтений, результатов опроса экспертов и мнения профессионального жюри
Национальное исследование организовали Ipsos Ukraine по заказу фестиваля-конкурса. Методика определения победителей в каждой номинации разработана компанией Festivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании на рынке.
90,1% составляет знание медали. 22,3% опрошенных выберут товар или услугу, отмеченную медалью «Выбор года». Уровень доверия к международному фестивалю-конкурсу «Выбор года» в Украине составляет 35,9%. Поэтому медаль-оценка «Выбор года» служит надежным ориентиром для потребителей.
Тем временем стартует сбор заявок потенциальных участников маркетингового исследования « Выбор года» 2023 года. Чтобы попасть в него, нужно заполнить заявку на сайте фестиваля-конкурса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2022:
- Оператор автобусных туров года - Аккорд-тур
- Отечественный бренд года одежды для женщин - VOVK
- Телевизор года эконом-класса – KIVI
- Производитель года хлебобулочных изделий – КИЕВХЛЕБ
- Краска рока украинского производства – Kolorit
- Стиральная машина года – LG Electronics
- Холодильник года – LG Electronics
- Декоративная косметика рока для глаз – AVON
- Косметика года для ухода за лицом – AVON
- Крем для рук года – Silky Hands
- Майонез года – Королевский вкус
- Электрогриль года – Tefal
- Мультиварка года – Tefal
- Посуда года для приготовления пищи – Tefal
- Товары года для животных – Animall
- Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа СИНЕРГИЯ
- Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз
- Национальная сеть торговых центров года – Эпицентр
- Гель-лаки для ногтей и средства для маникюра года – Kodi Professional
- Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite
- Венотоник года (в таблетках) – Детралекс
- Лучший препарат года (в таблетках) для лечения геморроя – Детралекс
- Сеть барбершопов года – Цирульник Barbershop
- Сеть аптек года – Аптека АНЦ
- Программа для коррекции и снижения массы тела – Herbalife
- Диетические добавки года – Herbalife
- Протеиновый коктейль года – Herbalife
Светлана Мельник, директор по маркетингу, активации и коммерческим вопросам Avon Украина:
«У нас есть четкий вектор на инновации в косметической отрасли. И продолжаем вводить новые продукты ежемесячно, предоставляем украинскому потребителю возможность покупать новинки, изготовленные по самым современным мировым технологиям. Наши продукты имеют локальные и мировые знаки отличия, и мы этим гордимся. Команда осуществила полную перестройку бизнеса с возобновлением поставок продукции из Польши. Проект внедрили в рекордные сроки – один месяц. Avon Украина одна из первых компаний прямых продаж, которая в кратчайшие сроки возобновила свою работу. Я искренне благодарю каждого из команды за вклад в совместную поддержку бизнеса, несмотря на все сложности, которые принесла война. Мы работаем, не потеряли человечность, доброту и оптимизм. Мы верим в победу Украины!»
Татьяна Семенченко, соучредитель VOVK:
«В течение 11 лет мы подчеркиваем красоту наших девушек, но с началом большой войны у нас прибавилось больше ответственности. И мы поняли, что должны помочь Украине и переселенцам, которые попали в тяжелую ситуацию. Поэтому теперь наш бренд и о мужестве, выносливости и отваге.
Для сохранения рабочих мест мы адаптировали часть производства и в любой момент готовы закрыть потребности наших защитников. Своими нежными руками наши швеи отшивают плитоноски, балаклавы, нижнее и постельное белье – каждый воюет на своем фронте.
Также мы активно продолжаем свою основную деятельность, ведь нами руководит вера в наших фантастических людей. Как приятно отдавать себе отчет, что для кого-то наш бренд стал причиной улыбнуться в такое тяжелое время».