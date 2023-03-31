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Страны ЕС поддерживают расширение беспошлинной торговли с Украиной
Страны-члены Европейского Союза предварительно поддержали продление режима либерализации торговли с Украиной еще на год.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Срок действующего соглашения истекает в июне. Лидеры страны ЕС планируют продлить ее действие, пытаясь, как утверждают источники, поддержать экономику Украины.
"ЕС хочет поддержать разрушенную войной экономику страны, в частности, производство стали, промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, на которые не распространяются существующие торговые договоренности блока с Киевом", — говорится в сообщении агентства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В феврале Европейская комиссия предложила продлить еще на год прекращение действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в страны-члены ЕС.
Предложение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС для обеспечения плавного перехода от текущего режима автономных торговых мер к новому.
Отметим, что по итогам 2022 года Украина отгрузила на рынки стран ЕС агропродовольственной продукции на $13,1 млрд, что составило 56% от всего аграрного экспорта. В частности, по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы,
Источник фото: ua.depositphotos.com