Страны ЕС поддерживают расширение беспошлинной торговли с Украиной

Страны-члены Европейского Союза предварительно поддержали продление режима либерализации торговли с Украиной еще на год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Срок действующего соглашения истекает в июне. Лидеры страны ЕС планируют продлить ее действие, пытаясь, как утверждают источники, поддержать экономику Украины.

"ЕС хочет поддержать разрушенную войной экономику страны, в частности, производство стали, промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, на которые не распространяются существующие торговые договоренности блока с Киевом", — говорится в сообщении агентства.

В феврале Европейская комиссия предложила продлить еще на год прекращение действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в страны-члены ЕС.

Предложение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС для обеспечения плавного перехода от текущего режима автономных торговых мер к новому.

Отметим, что по итогам 2022 года Украина отгрузила на рынки стран ЕС агропродовольственной продукции на $13,1 млрд, что составило 56% от всего аграрного экспорта. В частности, по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы,

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