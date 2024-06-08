Швейцария выделит 58,7 млн франков на цифровизацию в Украине

Федеральное правительство Швейцарии приняло решение продолжить поддержку Украины в сферах цифровизации и электронного управления.

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Об этом сообщает Минцифры.

В течение следующих 4 лет нашему государству будет выделено 58,7 миллиона швейцарских франков (65,4 миллиона долларов) из общего бюджета международного сотрудничества.

Эти средства будут направлены на внедрение проектов для будущего восстановления Украины в пострадавших от войны регионах. Ключевыми сферами поддержки станут здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

"С 2015 года EGAP при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) помогает нам строить самое удобное цифровое государство и создавать прозрачные электронные сервисы для преодоления коррупции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что благодаря сотрудничеству со Швейцарией в Украине было запущено мобильное приложение "Действие" и реализовано более 30 революционных сервисов, среди которых первый в мире цифровой паспорт, "Малятко" и самая быстрая регистрация бизнеса.

Согласно сообщению, о новой поддержке цифровой трансформации и электронного управления Швейцария официально объявит на Конференции по восстановлению Украины (URC), которая пройдет 11-12 июня в Берлине.

Швейцария продолжает проект EGAP

Поскольку EGAP добился успеха в цифровизации услуг, оказываемых государством, и содействия прозрачности в украинском управлении, Федеральный совет принял решение о том, что Швейцария продолжит поддерживать проект.

Финансирование будет осуществляться из регулярного бюджета международного сотрудничества и будет сосредоточено, в частности, на проектах в регионах, затронутых войной и имеющих важное значение для будущего восстановления страны. Одними из ключевых направлений станут здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Швейцария объявит о своей поддержке в области цифровизации и электронного управления на следующей Конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11 и 12 июня 2024 года в Берлине. Целью конференции является мобилизация дальнейшей международной поддержки восстановления Украины. Две предыдущие конференции прошли в Лугано в 2022 году и в Лондоне в 2023 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com