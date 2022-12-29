Украина пакетом приняла более 20 тысяч европейских техстандартов с 2024 года

Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества пакетом принял в Украине 20 268 нормативных документов Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC) в качестве национальных нормативных документов.

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Как говорится в приказе национального органа стандартизации №285 от 28 декабря, они вступят в силу через год – с 31 декабря 2023 года. Сам список доступен по ссылке.

Техническим комитетам стандартизации Украины поручено определить национальные стандарты, положения которых противоречат положениям принятых стандартов CEN/CENELEC и предоставить УкрНИНЦ протоколы заседаний по их отмене до 1 июля 2023 года.

Также им поручено определить гармонизированные национальные стандарты, изменения и поправки к ним, которые необходимо отменить в связи с принятием новых гармонизированных национальных стандартов, и предоставить УкрНИЦ соответствующие протоколы заседаний в тот же срок.

Как добавляют в Министерстве экономики, работа с экспертами CEN/CENELEC по актуализации базы европейских стандартов и изучению правовых основ была проведена УкрНИНИЦ при поддержке и непосредственном участии директора департамента технического регулирования Минэкономики Александра Панкова.

В ведомстве подчеркивают, что принятие и внедрение европейских стандартов в украинскую экономику позволит более быстро ратифицировать соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, откроет новые возможности и перспективы для украинского бизнеса.