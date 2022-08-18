Украина получила от Канады кредит на закупку газа к зиме

От Канады в Государственный бюджет Украины поступило 450 миллионов канадских долларов кредита на льготных условиях. Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Благодарен правительству Канады за бескомпромиссную поддержку Украины в этот сложнейший для нас исторический период. Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 миллиарда канадских долларов (экв. 1,2 миллиарда долларов США). Срок погашения – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил Джастина Трюдо, Христи Фриланд и канадский народ за поддержку в борьбе за свободу и демократию.

По словам премьер-министра, деньги пойдут на закупку газа к отопительному сезону.

Напомним, Украина 15 августа получила средства предоставленного Италией льготного кредита в размере 200 миллионов евро. Вырученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.