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Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка – Шмыгаль
Украина получит 4,8 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.
Глава правительства подчеркнул, что этот вклад имеет чрезвычайно важное значение для Украины, поскольку он позволяет финансировать ключевые бюджетные программы в условиях войны.
Он также поблагодарил США и партнеров по развитию за оказание этой помощи, которая обеспечивает жизненно необходимую поддержку для Украины.
Главное о проекте PEACE
Проект направлен на поддержку ключевых социальных выплат и обеспечение стабильности в управлении страной.
Всемирный банк внедрил механизмы для мониторинга предоставления услуг, предотвращения мошенничества и коррупции. Средства перечисляются Правительству только после получения подтверждения надлежащего использования средств.
Правительственные программы, поддерживаемые в рамках проекта:
· пенсии;
· социальная помощь малоимущим;
· субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;
· помощь детям с инвалидностью;
· гранты для внутренне перемещенных лиц;
· выплаты по программе медицинских гарантий для учреждений здравоохранения;
· заработная плата работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Страны-доноры проекта PEACE в Украине:
Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.
Напомним, Совет директоров Всемирного банка одобрил новый системный проект в Украине. На этапе утверждения запланированный общий объем финансирования составляет около 750 млн долларов США на 2024-2027 годы.