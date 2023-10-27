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Экономика
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Украина получит от МБРР 1,2 млрд долларов на поддержку социальной сферы

Украина получит от МБРР 1,2 млрд долларов на поддержку социальной сферы
Денис Шмыгаль на заседании правительства. Фото: Тelegram премьер-министра

Во время заседания правительства 27 октября было принято решение, согласно которому Украина получит поддержку в размере 1,2 миллиарда долларов от Международного банка реконструкции и развития, который является частью Всемирного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии и будут направлены на развитие социальной сферы в Украине.

В частности, эта финансовая помощь будет использована для поддержки украинских семей и детей, обеспечения социальной защиты людей с инвалидностью и других важных социальных программ.

Премьер-министр отметил, что помощь международных партнеров чрезвычайно важна, поскольку способствует поддержке экономики и обеспечивает финансирование ключевых бюджетных расходов.

Напомним, также Украина получит 232 млн долларов на экстренный ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Средства будут предоставлены Всемирным банком в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).

Еще раньше Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Международным банком реконструкции и развития о получении гранта в 50 миллионов долларов на восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (проект RELINC).

Автор:
Татьяна Гойденко