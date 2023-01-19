Украина стремится открыть морские порты и для стали

Украина хочет расширить "зерновое соглашение", включив в него и поставки стали, а также открыть для организации экспорта еще несколько портов.

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Об этом заявила в интервью Bloomberg первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы сосредоточимся на строительстве новых хранилищ для хранения сельскохозяйственной продукции, но со стратегической точки зрения нам необходимо открыть морские порты. Это касается не только сельского хозяйства, но и стали", – отметила Свириденко.

По ее словам, эти действия будут одной из предпосылок роста ВВП Украины на 3% в этом году.

Поэтому Свириденко призвала расширить соглашение, заключенное в июле прошлого года при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, которое открыло три украинских порта на Черном море, заблокированных российскими войсками, для экспорта продовольствия.

"Для нас важно добавить больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта", - сказала Свириденко.

Она добавила, что доходы украинской экономики сократились из-за войны и разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

По словам Свириденко, в прошлом году ВВП сократился на 30,2%, что является лучшим результатом после первоначального прогноза в 50%.

Отметим, падение экспорта стали в объемах за год составляет 72%. До войны в январе 2022 года Украина экспортировала 404 тысячи тонн, а в декабре – всего 31 тысячу тонн.