Украина приостанавливает действие пошлин на ПВХ-сырье для производства оконного профиля

В Украине на время военного положения остановят действие специальной таможенной пошлины в отношении ПВХ-сырья, из которого производится профиль для окон.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующее решение принято на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле.

В ведомстве напомнили, что в Украине действовала пошлина в пользу национального производителя "Карпатнефтехим". Но после начала войны это предприятие не работает.

"Учитывая большой спрос именно на оконную продукцию, мы предлагаем, временно, пока идет война, остановить действие этой спецпошлины. Это позволит насытить рынок оконной продукцией. Если национальный производитель возобновит производство, то специальная пошлина будет возвращена", - отметил замминистра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, это должно стабилизировать украинский рынок окон, где наблюдается большой спрос.

Кроме того, было принято решение прекратить антидемпинговое расследование по ПВХ-профилю импортного производства независимо от страны происхождения в связи с истечением предельного срока действия такого расследования.

Напомним, Братский районный суд Николаевской области 21 октября решил передать Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество и корпоративные права химического завода "Карпатнефтехим" .