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Украина с начала войны получила $105,9 млрд от союзников: основные доноры
По состоянию на 28 ноября бюджетная помощь от союзников, привлеченная с начала полномасштабной войны, достигает 105,9 млрд долл. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
От кого поступала поддержка
Крупнейшим донором финансовой помощи Украине стал ЕС – 40, 54 млрд долл. На втором месте США -29,78 млрд долл.
Также значительную помощь оказал МВФ – 11,37 млрд долл.
От Японии поступило 6,57 млрд. грн, от Канады – 5,41 млрд долл.
Помощь Всемирного банка составляет 5,25 млрд долл.
Великобритания предоставила 2,55 млрд грн помощи, Германия – 1,69 млрд долл, а другие партнеры – 2,77 млрд долл.
Напомним, Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС составит до 35 млрд евро.