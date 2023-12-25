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Украина выполнила одно из условий МВФ в инвестиционной сфере
22 декабря во время заседания Кабинет министров одобрил проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом, Украина выполнила один из структурных маяков, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В сообщении говорится, что эта дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром послевоенном восстановлении. Ее целью является формирование основных принципов и направлений построения эффективной системы управления публичными инвестициями.
Дорожная карта предусматривает:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создания Стратегического инвестиционного совета;
- распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением и развитием через единое определение публичного инвестиционного проекта;
- унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритета и получения доступа к финансированию;
- оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;
- создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ИТ-экосистемы;
- развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.
Также отмечается, что Минфину с участием Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон поручено до 1 июня 2024 года разработать и внести на рассмотрение Кабинета министров план мероприятий по реализации Дорожной карты.
Финансирование от МВФ
Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил пакет на $15,6 млрд для Украины. Четырехлетняя программа финансирования нацелена помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании, которые возникли из-за войны. Предполагается, что соглашение поможет освободить масштабное финансирование Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.
Транши предоставляются по результатам просмотров программы, которые касаются того, выполнила ли украинская сторона структурные маяки. Речь идет об обязательствах, взятых в рамках сотрудничества с МВФ.
Первый транш в размере $2,7 млрд было выделено в начале апреля, второй, на $890 млн, Украина получила в июле, а третий, в размере $900 млн – в декабре.
Фото: ua.depositphotos.com