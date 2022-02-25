Украина запросила у МВФ экстренное финансирование, — глава фонда Кристалина Георгиева

Украинское руководство запросило экстренное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в поддержку Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В арсенале Фонда есть ряд инструментов. По мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властями, как мы можем им лучше всего помочь", – отметила Георгиева.

Она добавила, что в дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики, МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки. В том числе в рамках существующего соглашения stand by с оставшимися в нем невыделенными $2,2 млрд. Георгиева уточнила — эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Глава МВФ подчеркнула: "события этой недели в Украине" вызывают серьезную обеспокоенность. В первую очередь, из-за человеческих жертв и страданий простых людей, однако также из-за серьезного экономического воздействия, которое будет усугубляться по мере его продолжения. Она добавила, что помимо Украины, последствия конфликта создают значительные экономические риски в регионе и во всем мире. Фонд оценивает возможные последствия, в том числе для функционирования финансовой системы, товарных рынков и непосредственное влияние на страны, имеющие экономические связи с регионом.

"Сегодня я встретилась с нашим исполнительным советом, чтобы проинформировать исполнительных директоров о нашей первоначальной оценке складывающейся ситуации. Я заверила их, что наши сотрудники будут продолжать тесно сотрудничать с властями, чтобы всячески поддерживать Украину", – заявила Георгиева.

Она добавила, что МВФ также продолжит работать рука об руку с Группой Всемирного банка и другими партнерами для координации поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.