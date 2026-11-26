Пока украинцы готовятся сэкономить на Чёрной пятнице, за их деньги разворачивается конкуренция далеко за пределами страны. Украинские магазины рассчитывают на рост продаж, однако успех сезона скидок для отечественной торговли и промышленности измеряется по-разному, ведь за каждой покупкой стоят производственные заказы, рабочие места и доходы, которые распределяются между экономиками разных стран. Dilo проследило, кто на самом деле выигрывает от потребительского ажиотажа в Украине и насколько активность украинских покупателей работает на собственную экономику.

Больше покупок, меньше украинских товаров

В этом году Чёрная пятница приходится на период оживления украинского потребительского рынка. За девять месяцев 2026 года оборот розничной торговли вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и сезон скидок даёт магазинам ещё одну возможность увеличить продажи. Однако за последние несколько лет существенно изменился сам ассортимент украинского рынка, а вместе с ним и круг предприятий, для которых рост потребительского спроса означает дополнительные заказы.

Если в конце 2021 года на продукцию украинского производства приходилось более трети продаж непродовольственных товаров предприятиями розничной торговли, то за четыре года её доля сократилась с 34,5% до 24,2%. Фактически в последнем квартале 2025 года из каждых 100 грн, потраченных в таких магазинах на непродовольственные товары, около 76 грн приходилось на продукцию иностранного производства.

Доля товаров украинского и иностранного производства в продажах непродовольственных товаров. Источник: Госстат, Минэкономики. Инфографика: Dilo.

Этот показатель охватывает весь квартал, включая сезон распродаж, и именно он даёт представление о расстановке сил на украинском рынке накануне нынешней Чёрной пятницы. Пока магазины готовят акции и соревнуются за внимание покупателей, значительная часть ассортимента, за счёт которого они рассчитывают увеличить выручку, уже связана с производством за пределами Украины.

Международная конкуренция в украинской корзине

География этого соперничества особенно интересна, если присмотреться к покупкам, ради которых украинцы ждут сезона скидок. В прошлом году среди самых популярных категорий была одежда, которую во время Чёрной пятницы покупали 47% участников опроса. За ассортиментом украинских магазинов стоят налаженные международные торговые маршруты, среди которых особое место занимает Польша. В течение 2025 года она экспортировала в Украину трикотажную одежду примерно на $255 млн, втрое больше, чем Турция, оставив позади также Италию и Германию.

Интересно, что Польша занимает ведущие позиции и в поставках средств для макияжа и ухода за кожей, где среди крупнейших экспортёров в Украину также Южная Корея и Франция. Такая география объясняется особенностями международной торговли, ведь продукция, изготовленная в одной стране, часто попадает на украинский рынок через торговые компании и склады в другой. Таким образом, за обычным свитером или баночкой крема в магазине стоит целая сеть предприятий, которые обеспечивают производство, поставки и сбыт и конкурируют за деньги украинского потребителя.

Для покупателей эта конкуренция расширяет выбор и создаёт предпосылки для более выгодных цен, а для украинских производителей борьба за внутренний рынок фактически приобретает международный масштаб. Преимущества иностранных конкурентов в себестоимости, объёмах производства или организации поставок влияют на решения торговых сетей о закупках, а от этих решений во многом зависит, в каких странах потребительский спрос украинцев превратится в производственные заказы.

Где остаются деньги после распродажи

Иностранная этикетка на товаре рассказывает лишь часть экономической истории, ведь между фабрикой и кассой украинского магазина есть ещё целый ряд предприятий, которые зарабатывают на его пути к покупателю. Перевозка, хранение и продажа продукции обеспечивают доходы украинскому бизнесу и работу его сотрудникам, а ввоз товаров приносит бюджету поступления от импортного НДС.

Когда же товар производится в Украине, к этой экономической цепочке добавляется ещё одно важное звено — собственно производство, вокруг которого формируется спрос на сырьё, комплектующие, оборудование и услуги других предприятий. Масштаб такого эффекта зависит от того, какая часть производственного процесса обеспечивается внутри страны, ведь даже украинская фабрика часто работает с импортными материалами.

Особое значение эта разница приобретает после завершения распродаж, когда магазины оценивают спрос и решают, у кого закупать следующие партии товаров. Открытые данные о торговле охватывают более длительные периоды, поэтому точное распределение экономической выгоды между странами по итогам одного дня распродаж остаётся за пределами статистики.

Впрочем, истинная экономическая ценность Чёрной пятницы для Украины определяется уже после того, как покупатели разойдутся, а магазины подсчитают выручку. Для торговли успех распродажи измеряется количеством проданных товаров, тогда как для украинской промышленности важно, сколько из них в следующий раз закажут у отечественных производителей. И пока около трёх четвертей продаж непродовольственных товаров приходится на иностранную продукцию, праздник украинского потребителя остаётся значимым источником спроса для экономик других стран.