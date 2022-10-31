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Категория
Экономика
Дата публикации

Успехи ВСУ на фронте ослабили краткосрочные риски для украинской экономики

Успехи ВСУ на фронте ослабили краткосрочные риски для украинской экономики

Достижение Вооруженных сил Украины на фронте вместе с адаптацией бизнеса и населения к военному состоянию, а также антикризисные меры НБУ и правительства привели к ослаблению краткосрочных рисков для украинской экономики.

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К такому выводу пришли члены комитета по монетарной политике Национального банка, сообщила 31 октября пресс-служба НБУ.

К этому привело также усиление международной поддержки Украины. В частности, финансовая помощь помогла НБУ поддерживать достойный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую стабильность. Кроме того, правительство смогло вовремя финансировать критические расходы, а Нацбанк сократил объемы эмиссии.

При этом среднесрочные и долгосрочные риски для экономического развития усиливаются из-за того, что война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны РФ приобретают черты спланированной масштабной кампании.

"В результате украинская экономика и в дальнейшем несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала", — резюмировали в НБУ.

Как известно, согласно альтернативному прогнозу, при сохранении высоких рисков безопасности к середине 2024 года экономика в 2023 году вырастет лишь на 2%, а инфляция дольше будет отклоняться от цели НБУ.

Но если война не будет затягиваться на годы, то Нацбанк по-прежнему прогнозирует, что в 2022 году экономика сократится почти на треть, а в 2023-2024 годах будет расти умеренными темпами (+4-5% в год).

Автор:
Вита Молодан