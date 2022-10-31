Успехи ВСУ на фронте ослабили краткосрочные риски для украинской экономики

Достижение Вооруженных сил Украины на фронте вместе с адаптацией бизнеса и населения к военному состоянию, а также антикризисные меры НБУ и правительства привели к ослаблению краткосрочных рисков для украинской экономики.

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К такому выводу пришли члены комитета по монетарной политике Национального банка, сообщила 31 октября пресс-служба НБУ.

К этому привело также усиление международной поддержки Украины. В частности, финансовая помощь помогла НБУ поддерживать достойный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую стабильность. Кроме того, правительство смогло вовремя финансировать критические расходы, а Нацбанк сократил объемы эмиссии.

При этом среднесрочные и долгосрочные риски для экономического развития усиливаются из-за того, что война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны РФ приобретают черты спланированной масштабной кампании.

"В результате украинская экономика и в дальнейшем несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала", — резюмировали в НБУ.

Как известно, согласно альтернативному прогнозу, при сохранении высоких рисков безопасности к середине 2024 года экономика в 2023 году вырастет лишь на 2%, а инфляция дольше будет отклоняться от цели НБУ.

Но если война не будет затягиваться на годы, то Нацбанк по-прежнему прогнозирует, что в 2022 году экономика сократится почти на треть, а в 2023-2024 годах будет расти умеренными темпами (+4-5% в год).