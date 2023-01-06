В декабре инфляция оказалась даже ниже, чем ожидалось в октябре

Инфляция в Украине в декабре ускорилась до 27,5%, однако оставалась ниже октябрьского прогноза Нацбанка (30%), говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора.

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"Потребительская инфляция ускорилась, в дальнейшем отражая последствия полномасштабной войны России против Украины. (...) В то же время инфляция росла медленнее прогноза НБУ благодаря расширению предложения продуктов питания, деоккупации территорий, слабому потребительскому спросу, укреплению наличного курса гривны и стабилизации инфляционных ожиданий говорят в НБУ.

Основными факторами роста инфляции были и нарушения цепей снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, а также дефицит электроэнергии.

По информации НБУ, в следующие 12 месяцев банки ожидают инфляции на уровне 23,7%, предприятия – 23,3%, финансовые аналитики – 20,2%, а домохозяйства – 14,3%.

Напомним: вопреки тому, что к концу 2022 года инфляция составила более 25%, минимальная зарплата в Украине в течение 2023 года остается старой – 6700 грн в месяц (на уровне декабря, или 40,46 грн в час).