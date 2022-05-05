В гуманитарном штабе Киевской области рассказали, когда наладятся поставки топлива

Топливо на заправках Киевской области появится в ближайшее время, но оно станет дороже.

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Об этом заявил глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

"В Украине в целом и Киевской области в частности есть проблема с топливом. Оккупанты уничтожают нашу инфраструктуру, а это вызывает сложности с поставкой товаров. Это касается и топлива. Понимаем также, что топливо станет дороже. Поставки топлива наладятся в ближайшее время", — отметил он.

Напомним, Министерство экономики Украины подняло максимальную цену на дизельное топливо и бензин. Это следует из обновленных расчетов средней стоимости бензина и дизтоплива на АЗС на первую декаду мая.

Так, по данным министерства, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость литра дизтоплива (ULSD, 10 ppm), которая составила 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 апреля). Цена литра бензина А -95 (Gasoline, 10 ppm), соответственно, составила около 29,55 грн (+1,64 грн/л).