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В гуманитарном штабе Киевской области рассказали, когда наладятся поставки топлива
Топливо на заправках Киевской области появится в ближайшее время, но оно станет дороже.
Об этом заявил глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.
"В Украине в целом и Киевской области в частности есть проблема с топливом. Оккупанты уничтожают нашу инфраструктуру, а это вызывает сложности с поставкой товаров. Это касается и топлива. Понимаем также, что топливо станет дороже. Поставки топлива наладятся в ближайшее время", — отметил он.
Напомним, Министерство экономики Украины подняло максимальную цену на дизельное топливо и бензин. Это следует из обновленных расчетов средней стоимости бензина и дизтоплива на АЗС на первую декаду мая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, по данным министерства, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость литра дизтоплива (ULSD, 10 ppm), которая составила 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 апреля). Цена литра бензина А -95 (Gasoline, 10 ppm), соответственно, составила около 29,55 грн (+1,64 грн/л).