В июле растаможка авто принесла в бюджет Украины 1,72 млрд гривен

Из-за прекращения действия льготного растаможивания автомобилей в государственный бюджет удалось привлечь 1,72 миллиарда гривен.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, за первый месяц без льгот на территорию Украины было ввезено 13584 авто. Поступления в бюджет составляют 1,72 млрд грн. Из них:

Ввозная пошлина – 384 млн грн. Акцизный налог – 263 млн грн.

НДС – 1,079 млн грн.



"Поступления превышают примерно в 2 раза весь тот пенсионный сбор, который заплатили за весь период действия льготы в течение 3-х месяцев", – добавил нардеп.

Кроме этого растаможка авто составила 7,3% всех таможенных платежей в июле.

Напомним, что за две недели таможенного оформления авто в бюджет Украины спалчено 663 млн. гривен.