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Экономика
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В Киеве на рынках и ярмарках появятся терминалы для оплаты картой

Рынки в Киеве, безналичный расчет
Бессарабский рынок

На продовольственных ярмарках и рынках в Киеве появится возможность безналичного расчета картой. Об этом сообщил 7 марта Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

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Представители департамента провели рабочую встречу с ПриватБанком. По результатам переговоров был разработан план мероприятий по внедрению безналичного расчета на ярмарках и рынках.

Покупатели смогут рассчитаться картой на трех коммунальных рынках: "Бессарабский рынок", "Владимирский рынок", "Житній ринок".

Представители ПриватБанка уже провели консультации по внедрению безналичного расчета и преимуществ использования мобильного приложения для оплаты за приобретенный товар, в частности, пищевых продуктов на торговых местах на этих трех рынках.

"Аналогичные консультации проведены с 320 субъектами хозяйствования, которые ведут свою деятельность на ярмарках в Днепровском, Печерском, Святошинском и Шевченковском районах. Работа в данном направлении продолжается", - добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве на всех автобусных маршрутах можно рассчитываться банковской картой или гаджетом с NFC. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Также в столице к системе оплаты проезда банковской картой или гаджетом с NFC постепенно подключают трамвайные маршруты.

Автор:
Вита Молодан