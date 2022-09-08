В "Киевтеплоэнерго" вольют еще 1 миллиард гривен

Киевский городской совет 8 сентября согласовал увеличение размеров уставных фондов коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 1 миллиард гривен и каждой районной управляющей компании города на 50 миллионов гривен.

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Как отметил по итогам заседания мэр Киева Виталий Кличко, это позволит обеспечить финансовую помощь этим предприятиям для стабильного прохождения отопительного сезона, передает пресс-служба горадминистрации.

"Город продолжает готовиться к зиме, к отопительному сезону, который будет очень сложным в условиях военного положения. Тепловики провели гидравлические испытания сетей. Ликвидировали более 2 тысяч повреждений, которые могли произойти зимой. Заменили более 17 километров сетей", - сказал Кличко.

Он добавил, что основные теплоисточники запущены в работу и киевлянам восстановили горячее водоснабжение, а управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, приобрели необходимую дополнительную спецтехнику для работы зимой.

Также в районах столицы завершаются проверки состояния электросетей и электрооборудования, которое должно стабильно работать зимой в условиях повышенной нагрузки, поскольку система электроснабжения является резервной для обеспечения тепла.

Вместе с тем Кличко указал, что в условиях усиленной подготовки городского хозяйства к следующему отопительному сезону город должен обеспечить бесперебойную работу предприятий, от которых зависит система жизнеобеспечения города.

"Необходима поддержка предприятий теплоснабжения и обслуживания жилых домов в зимний период. Поскольку подготовку к отопительному сезону предприятия осуществляли собственными силами в условиях финансовых трудностей, вызванных войной. Поэтому сегодня депутаты одобрили проект решения об увеличении размеров уставных фондов КП "Киевтеплоэнерго" на 1 миллиард гривен и каждой районной управляющей компании города на 50 миллионов", – пояснил мэр.

Напомним, что перед прошлым отопительным сезоном, в начале октября 2021 года Киевсовет одобрил увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" сразу на 2 миллиарда гривен. Это подавалось как решение, необходимое для недопущения повышения тарифов на тепло и горячую воду. На данный момент, по данным госреестра юрлиц, УФ "Киевтеплоэнерго" составляет 2,300005 миллиарда гривен.