В Минэкономики допускают весной возвращение аукционов на Prozorro

Министерство экономики предполагает, что возможно весной можно будет полностью вернуть аукционы на Prozorro.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун в интервью "Укринформу".

"В постановлении Кабмина заложен срок 6 месяцев. Именно этот период, по словам министра энергетики, понадобится для полного восстановления энергосистемы при условии отсутствия вражеских попаданий в объекты энергоинфраструктуры. Однако, я очень надеюсь, что к аукционам мы вернемся раньше", - отметила она.

По ее словам, сейчас рассматривают несколько вариантов, в зависимости от того, насколько эффективно себя покажут закупки без трехраундового аукциона, как будет меняться ситуация с энергетикой в стране и насколько адаптируется бизнес.

"Возможно, ситуация уже стабилизируется весной, и мы сможем полностью вернуть аукционы. Другой вариант – ввести опциональные аукционы. Сейчас в Prozorro продолжается разработка для Всемирного банка, чтобы закупки World Bank для восстановления страны можно было осуществлять через Prozorro. И одним из требований Всемирного банка является введение опциональных аукционов, поскольку было много дискуссий, нужны ли аукционы для сложных предметов закупок. Мы рассчитываем, что через месяц-два такую процедуру для Всемирного банка мы введем в Prozorro, и этот функционал мы могли бы перенести на все закупки в системе — заказчик сам будет выбирать, нужен ли ему аукцион", - сообщила Бигун.

Также она добавила, что Минэкономики рассматривает вариант сделать аукционы обязательными для дорогостоящих закупок. "Ведь если речь идет о закупках, скажем, на десятки миллионов гривен, то участники точно в состоянии обеспечить себя бесперебойным интернетом", - отметила Бигун.

Напомним, из-за регулярных и длительных отключений электроэнергии правительство временно разрешило проводить торги на Prozorro без аукционов. Нововведение касается закупок, начатых с 3 января.