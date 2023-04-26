В Минэкономики считают, что Турция будет покупать украинское зерно независимо от того, какая пошлина будет установлена

Турция при принятии решения о введении пошлины в размере 130% на импорт некоторых видов зерна, вероятно, руководствовалась схожими действиями некоторых стран ЕС. В то же время у Анкары ситуация на внутреннем рынке иная, поэтому страна и дальше будет импортировать украинское зерно.

Такое мнение высказал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона "Единые новости".

Он уверен, что решение приняли в результате дискуссий, проводимых между Украиной и странами-соседями из ЕС. Когда некоторые из них начали вводить ограничения для импорта из Украины.

"Оно тоже принято в контексте политики, предвыборной кампании, которая продолжается в Турции. Насколько это долгосрочное решение, сложно судить, потому что Турция является нетто-импортером пшеницы, ведь не производит ее достаточно для внутреннего потребления. Очевидно, что Турция нуждается в пшенице из Украины и будет ее покупать, какую бы пошлину не устанавливали бы", — сказал Качка.

Винн считает, что страна может принять дополнительные меры или изменить решение. В частности, есть вероятность правительственных закупок украинского зерна, которые происходят без учета пошлин.

Кроме того, большая доля украинских зерновых экспортировалась в Турцию по так называемому таможенному режиму "ввоз с целью переработки", который не предусматривает пошлины.

Напомним, в марте Министерство сельского и лесного хозяйства Турции решило ввести ограничения на экспорт томатов, но уже через несколько дней запрет был снят.

Такое мнение высказал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона "Единые новости".