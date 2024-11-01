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В начале 2025 года в Реестре арестованных активов появятся новые сведения

В начале 2025 года в Реестре арестованных активов появятся новые сведения
Изображение: АРМА

В начале следующего года заработает обновленный Реестр арестованных активов. В нем будут содержаться сведения, в частности, об ОВГЗ в валюте и международных межведомственных соглашениях.

Об этом сообщила глава Агентства по управлению и розыску активов (АРМА) Елена Дума.

По ее словам, в течение года Агентство неоднократно обращалось к международным партнерам и Министерству цифровой трансформации о необходимости усовершенствования Реестра арестованных активов. Вместе с тем, техническое задание для будущей структуры Реестра и данных, которые должно содержать этот Реестр, уже продемонстрировано партнерам и ведомствам.

АРМА запланировало, что в январе 2025 года Реестр дополнительно будет содержать сведения о:

  • ОВГЗ в валюте;
  • переданных арестованных активах в интересах государства по специальной процедуре и распоряжению правительства;
  • оценщиках и рецензиях на отчеты с соответствующими документами;
  • МТУ АРМА, отвечающих за управление активами на соответствующей территории;
  • международных межведомственных соглашениях.

Также сообщается, что в обработке находятся и другие параметры освещения в ЕГРАА. Так, по отдельным параметрам Реестр будет содержать информацию о земельных участках, недвижимом имуществе, арестованных средствах, сумме возвращенных собственникам средств, количестве постановлений о снятых арестах, а также о жилой и нежилой недвижимости.

Глава АРМА отметила, что Агентство обратилось с запросами в ряд международных организаций от Сингапура до Португалии, ведь украденные у Украины средства, на которые скупались эти арестованные активы, размещаются по всему миру.

"Итак, мы проинформируем о результатах такого взаимодействия, которые позволили АРМА расширить возможности Реестра арестованных активов, чтобы каждый видел эти активы и как Агентство ими управляет", — подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве (ЕГРАА), внесли в Реестр объектов критической инфраструктуры. АРМА теперь является оператором объекта критической инфраструктуры, как владелец Реестра.

Добавим, что с целью недопущения использования врагом информации из открытых реестров и баз данных, с начала введения в Украине режима военного положения работа большинства информационных систем была остановлена или ограничена. АРМА открыла публичный доступ в Реестр в августе 2023 года.

Автор:
Ольга Колесниченко