В Польше отменили налог для работающих удаленно украинских беженцев

Граждане Украины, въехавшие на территорию Польши после 24 февраля и работавшие удаленно, должны были до 20 сентября подать декларацию и уплатить налог на доходы. Но польское правительство отменило сбор такого налога. Об этом сообщает money.pl.

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Дело в том, что в Польше есть PIT ( Personal Income Tax ) — налог, который должен платить каждый, кто долгое время находится в стране и имеет доход независимо от гражданства.

Согласно законодательству, приехавшие в феврале беженцы должны самостоятельно оплатить налог в сентябре, если они работать удаленно.

После 183 дней пребывания в Польше такие беженцы стали бы резидентами и платили налоги, но эту норму именно для граждан Украины отменило правительство Польши (в этом налоговом году).

Этот специальный режим является добровольным и доступен только в период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2022 года. Он касается только тех украинцев, на которых распространяется спецакт, то есть они "беженцы от войны".

Накануне правительство Украины направило всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС письма, в которых просит сделать невозможным двойное налогообложение украинцев, въехавших на территорию Евросоюза после 24 февраля. Кабмин предлагает применить к беженцам из Украины модель "ковидного прецедента". О положительном решении сообщила только Польша.

По данным ООН, сейчас больше всего украинских беженцев в Европе приобрели статус временной защиты в Польше – 1 млн 274,1 тыс, Германии – 670 тыс, Чехии – 413 тыс, Италии – 150,3 тыс, Испании – 133,8 тыс, Болгарии – 129,4 тыс., Франции – 96,5 тыс., Словакии – 86,8 тыс. и Австрии – 78,2 тыс.

Находясь за пределами страны более 183 дней, они могут быть признаны резидентами страны пребывания, в результате чего могут быть вынуждены платить налоги и в Украине, и в стране своего пребывания.

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