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В Раде представили план экономического восстановления Украины после войны

Андрей Ермак. Фото: пресс-служба президента

В Верховной Раде представили план экономического восстановления Украины после войны, состоящий из девяти ключевых принципов.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале

По его словам, план был разработан командой Офиса президента и представителями правительства. 

Ключевые принципы: 

  • Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны ЕС уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидаются аналогичные действия со стороны правительств США, Японии и Канады.  
  • Получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС. 
  • Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса. 
  • Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты – между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум. 
  • Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет достичь ее значительного роста. 
  • Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий. 
  • Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность. 
  • Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики". 
  • Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

Напомним, в Украине появятся новые инвестиционные инструменты для восстановления городов. В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривают внедрение новых инструментов для населения и компаний, чтобы они могли инвестировать в отечественную экономику. 

Автор:
Анастасия Дедковская