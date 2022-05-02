В Раде представили план экономического восстановления Украины после войны

В Верховной Раде представили план экономического восстановления Украины после войны, состоящий из девяти ключевых принципов.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, план был разработан командой Офиса президента и представителями правительства.

Ключевые принципы:

Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны ЕС уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидаются аналогичные действия со стороны правительств США, Японии и Канады.

Получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС.



Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.



Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты – между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум.



Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет достичь ее значительного роста.



Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.



Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.



Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".



Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.



Напомним, в Украине появятся новые инвестиционные инструменты для восстановления городов. В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривают внедрение новых инструментов для населения и компаний, чтобы они могли инвестировать в отечественную экономику.