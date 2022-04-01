В Раде хотят упростить импорт строительной техники

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об упрощении таможенного оформления импорта новой и бывшей в употреблении строительной техники.

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Как сообщается на портале украинского парламента, инициаторами законопроекта №7235 выступили народные депутаты Иван Крулько, Владимир Кабаченко, Ирина Констанкевич, Георгий Мазураш, Михаил Цымбалюк, Михаил и Юрий Камельчук.

Согласно проекту закона, такую технику, как грузовые машины для аварийного ремонта, автокраны, пожарные машины, автобетономешалки, радиологические автомобили и другую спецтехнику, на время военного, чрезвычайного положения предлагается ввозить по упрощенной процедуре при условии соответствия стандарту не ниже уровня ЕВРО-3.

Кроме этого, законопроект предусматривает упрощенную первую государственную регистрацию такой техники.

Напомним, 24 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения".

Перед этим Налоговый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7190, который предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановку регистрации плательщиком НДС для новых упрощенцев вместо аннулирования.

Ранее Кабинет министров решил ввести декларативный принцип таможенных процедур, отказавшись от необходимости заполнять документы на таможне.

15 марта Верховная Рада также установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн.

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