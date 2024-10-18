В Украине стало меньше площадок для публичных закупок

Согласно открытым данным Prozorro, за 9 месяцев 2024 года было проведено почти 2,5 млн публичных закупок. Больше всего из них прошло на zakupivli.pro (prom.ua) и Госзакупки Онлайн (ДЗО). В настоящее время к системе подключено 10 площадок, где регистрируют закупки, а еще на 2 можно только пересмотреть ход аукциона или принять участие.

Об этом сообщает "Опендатабот".

2,5 млн публичных закупок было проведено в этом году

Отмечается, что публичных закупок в Украине становится больше года до года. Так, с 2020 по 2021 год их количество возросло почти втрое — с 440 тыс. до 1,2 млн. В 2023 году было проведено 3,6 млн. тендеров, что втрое превышает довоенные показатели. С начала этого года успели провести почти 2,5 млн публичных закупок.

Каждый второй тендер проводился на одной площадке

По данным аналитиков, каждая вторая публичная закупка в этом году проводилась на zakupivli.pro (prom.ua) — почти 1,2 млн. На втором месте по популярности Госзакупки Онлайн (ДЗО) с показателем более 607 тыс. — это 25% от общего количества закупок. Еще 14% тендеров было проведено на e-tender.biz – более 338 тыс.

Аналитики отмечают, что несмотря на увеличение количества публичных закупок, меньше площадок для их проведения.

Так, с 2020 года добавилась только одна платформа — e-lot.com.ua, а были отключены:

zakupkipro.com

accept-online.com.ua

privatmarket.ua

aps-market.com

tendermaster.com.ua

"Прозорро.Продажи" запустили сервис факторинга: зачем он бизнесу

В сентябре "Прозорро.Продажи" запустили сервис факторинга, то есть беззалогового финансирования закупок или продаж товаров или услуг с отсрочкой платежа.

Целью нового функционала называется создание возможности для эффективного сотрудничества между поставщиками, заказчиками и банками и другими банками. Сервис призван открыть равный доступ к заключению сделок по продаже прав требования для привлечения финансирования (факторинга) прозрачным и открытым способом.

24 сентября было объявлено о заключении АО "Прозорро.Продажи" меморандума о запуске факторинга с государственным Сбербанком, а 27 сентября — с Первым украинским международным банком, которым владеет Ринат Ахметов. А в октябре к сервису присоединилось АО "Укрпочта".