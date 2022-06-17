В Украине вводят штрафы за нарушения при вывозе валюты за границу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил" (законопроект № 6051). Документ вводит штрафы за вывоз из страны недекларированных товаров и валюты.

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Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает, что для вывоза за границу валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро в эквиваленте ее необходимо задекларировать, в случае нарушения этого требования предусматривается штраф.

Сумма рассчитывается таким образом: от общей суммы вывезенных денег отнимают 10 тысяч евро, которые можно не декларировать. Штраф составит 20% от полученной разницы. Эта санкция предусмотрена исключительно для случаев, когда лицо не соблюдает установленную форму декларировании валюты.

Отметим, что после уплаты штрафа лицо все равно должно задекларировать ценности.

Кроме того, подписанный президентом закон предусматривает компромисс. Речь о мирной сделке с таможней.

"С целью стимулирования избрания процедуры компромисса и уменьшение расходов из государственного бюджета, предлагается предоставить возможность лицу, совершившему нарушение таможенных правил, помещать товары с обязательным соблюдением мер тарифного и нетарифного регулирования и при условии внесение в государственный бюджет средств в размере, равных сумме штрафа", — сказано в пояснительной записке к документу.

Мирная сделка предусматривает, что таможня прекратит производство по делу о нарушении таможенных правил, в свою очередь нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней.

Напомним, ВР приняла законопроект №6051 еще в феврале, до начала полномасштабной российско-украинской войны. Зеленский подписал документ 15 июня.

Ранее Национальный банк вновь установил лимиты на перемещение за предел наличных средств в валюте. При наличии у украинцев средств, эквивалент которых превышает установленный лимит, на границе необходимо предоставить документы: