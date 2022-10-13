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В январе-сентябре 2022 года товарооборот Украины превысил $70 млрд: кому продаем и у кого покупаем
За первые 9 месяцев 2022 г. товарооборот Украины составил $72,3 млрд. За это время украинские экспортеры поставили на внешние рынки товаров на $33,1 млрд, импорт составил $39,2 млрд.
Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
В январе - сентябре в денежном измерении больше всего Украина импортировала из Китая ($5,8 млрд), Польши ($3,8 млрд) и Германии ($3,3 млрд).
В импорте преобладают следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт, импортируемые на $10,9 млрд, топливно-энергетические товары ($9,7 млрд), продукция химической промышленности ($7,1 млрд).Подписывайтесь на наш Telegram канал
В это же время в денежном измерении больше всего Украина экспортировала в Польшу (на $5,1 млрд), Румынию (на $2,6 млрд) и Турцию ($2,2 млрд).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $16 млрд;
- металлы и изделия из них - $5,1 млрд;
- машины, оборудование и транспорт - $3,3 млрд.
В целом украинский экспорт растет, а сальдо внешнеторгового баланса пусть пока и не положительное, но почти в балансе с импортом. В частности, в сентябре Украина получила рекордную выручку от экспорта молочных продуктов
В том же месяце существенно сократилось отрицательное сальдо торгового баланса – до 0,354 млрд долл с 1,5 млрд долл в июле и 1,06 млрд долл в августе.