Владелец сбежал. АРМА ищет управляющего для самолета АН-140-100

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило конкурс на поиск управляющего для пассажирского самолета АН-140-100. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Государственного бюро расследований, владельцем самолета 2004 года выпуска является директор одного из украинских предприятий гражданской авиации, который сбежал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями РФ. Фигурант уголовного производства планировал передать воздушное судно захватчикам.

Как отметили в АРМА, самолет исключен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины еще с 2017 года. Воздушное судно не эксплуатируется, поскольку требует восстановления его летной способности.

Прием документов от участников конкурса продолжается по 25 апреля.

Напомним, об аресте самолета АН-140-100, который владелец планировал передать россиянам после захвата южных областей Украины, ГБР сообщало в сентябре 2022 года. Тогда правоохранители отмечали, что подозреваемым является директор предприятия гражданской авиации, которому за коллаборационную деятельность грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.