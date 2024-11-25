Более 700 автомобилей, предназначавшихся для ВСУ, благотворительные фонды распродали за наличные

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области разоблачили три благотворительных фонда, которые организовали незаконный ввоз более 700 подержанных легковых автомобилей без уплаты таможенных платежей.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что группа лиц, в состав которой входили граждане Украины и Республики Молдова, оформляла ввоз транспортных средств как гуманитарную помощь для нужд Вооруженных сил Украины. В реальности автомобили продавались за наличные деньги.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски по местам жительства подозреваемых. В результате были изъяты документы, 17 транспортных средств, компьютерная техника, которая могла использоваться для реализации схемы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

К примеру, в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" таможенники обнаружили нарушения при перевозке автомобиля VOLVO ХС60 2012 года выпуска. Согласно декларации, авто якобы перемещалось как гуманитарная помощь для благотворительного фонда, расположенного в Ровно на улице Волонтерской.

Однако в ходе проверки выяснилось, что перевозчик не предоставил никаких документов, подтверждающих гуманитарный статус автомобиля или факт его вывоза из ЕС.