Во Львовскую область переезжают два крупных машиностроительных завода

Во Львовскую область переместят два крупных украинских машиностроительных предприятия: “Ветропарки Украины” и “Пожмашина”.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, Львовская область – первый регион в Украине, который перемещает одновременно два гиганта машиностроительной отрасли.

Первое предприятие – это ООО "УК "Ветропарки Украины", которое входит в состав группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", создавшее современное производство полного цикла.

"Компания проектирует, строит, монтирует ветроустановки, генерирует и осуществляет снабжение электроэнергией. Предприятие из Краматорска максимально использует энергетический потенциал Украины", – рассказал глава ОГА.

В свою очередь, как отметил Козицкий, "Пожмашина" – предприятие, работающее на протяжении 90 лет.

"Является лидером на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. Это надежный партнер службы ГСЧС Украины. Из Черниговской области во Львовскую область релоцируют треть завода. После войны планируют часть производства оставить. Более того, начать производство грузовой техники, что создаст новые рабочие места", – написал чиновник.

При этом из соображений безопасности адреса, где будут работать предприятия, Козицкий не назвал.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Львовщину релоцировались 79 предприятий. Из них 32 уже работают. Желающие переехать и работать продолжают обращаться к нам. Отдел инвестиционной политики Львовской ОВА уже обработал 347 заявок на перемещение производственных мощностей", – подытожил Козицкий.

Напомним, по состоянию на 5 апреля Министерство экономики Украины получило от предприятий 1 424 заявки на релокацию, из которых 1 417 уже проработаны.

По данным Минэкономики, с начала работы программы перемещения бизнеса из зоны боевых действий на безопасные территории 178 предприятий полностью завершили релокацию мощностей из зон боевых действий, из них 67 уже возобновили работу на новых местах.

Ранее сообщалось, что в grc.ua договорились с Федерацией работодателей Украины о бесплатном размещении через нее объявлений о вакансиях в компаниях, которые релоцируются в другие регионы, и компаний, которые в этом помогают.