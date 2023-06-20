Возвращение "довоенной" системы налогообложения существенно не повлияет на динамику заявок на получение льготных кредитов по программе "5-7-9"

Возвращение довоенной системы налогообложения, предусмотренный законопроектом №8401 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения", существенно не повлияет на планы субъектов малого и среднего бизнеса по получению льготных кредитов по программе "5- 7-9".

Верховная Рада 227 голосами приняла в целом этот законопроект еще 29 мая. Он упраздняет упрощенную систему налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса по ставке единого налога 2% и возвращает систему налогообложения, действовавшую до начала широкомасштабного вторжения. По моим данным, более чем за год действия ставки налогообложения в 2% ею воспользовалось около 200 тыс. субъектов предпринимательства.

Возврат к "старым" налогам для представителей малого и среднего бизнеса, как максимум, отсрочит на 1-1,5 месяца планы предпринимателей по получению льготных кредитов по программе "5-7-9", но отнюдь не отменит их. Возврат "старых" налогов – это необходимое условие программы 4-летнего сотрудничества с МВФ на $15,6 млрд, а также меморандума с ЕС о предоставлении Украине в течение 2023 года помощи в размере €18 млрд.

То есть со стратегической стороны возвращение довоенной налоговой базы для предпринимателей малого и среднего бизнеса является необходимым шагом для дальнейшего снижения инфляции, но главным образом – для удержания экономики Украины в стабильном состоянии.

В то же время, по моему мнению, льготная программа "Доступные кредиты 5-7-9" вместе с программами финансово-кредитной поддержки от местных госадминистраций (в частности, Киева и Киевской области), предоставляющих возможность обслуживать льготные кредиты под 0%, будут стимулировать развитие малого и среднего. бизнеса, особенно это касается тех предпринимателей, которые понесли прямой ущерб от военной агрессии.

В мае заработала компенсационная программа по возмещению платы по процентам в Киевской области. Такая поддержка МПБ является очень хорошим стимулом для развития таких важных сфер экономики, как земледелие, торговля, строительство, широкий спектр услуг, а также инвестиционных кредитов на приобретение оборудования, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники, обновление основных средств и т.д.

По моему прогнозу, во II полугодии при ряде благоприятных условий, таких как постепенное освобождение украинской территории от захватчиков, низкий уровень инфляции, системная поддержка Украины от международных партнеров, положительная экономическая динамика и т.д., общее количество выданных льготных кредитов может возрасти почти на 20% - до 80 тыс. Кредитов.

Например, с начала 2023 г. наибольшая доля пользователей льготных кредитов, выданных Глобус Банку, приходится на логистические предприятия – 45% клиентов и на предприятия аграрного сектора – 29% клиентов. Субъекты предпринимательства в сегментах торговли, производства, промышленной переработки суммарно составляют 26% заемщиков.

С января по июнь наиболее типичными (распространенными) кредитами, выданными банком по программе "5-7-9", являются инвестиционные кредиты на приобретение оборудования, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники суммой до 3 млн грн. (по ставке 7% сроком на 5 лет). За 5 месяцев текущего года количество выданных льготных кредитов в Глобус Банке уже на 10% больше, чем в 2022 году.

Участие субъектов предпринимательства в программе "5-7-9" оказывает прямое влияние на количество новых рабочих мест и соответственно сокращает безработицу, а также позволяет пополнять местные бюджеты за счет налоговых поступлений в местные бюджеты.

Дальнейшая эффективность программы "5-7-9" зависит прежде всего от попытки предпринимателей развиваться, проактивной позиции банков-участников этой программы, направленной на удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в новых кредитах.