За 50 дней войны объем средств на счетах украинцев в Ощадбанке вырос на 13,6 млрд грн

За 50 дней войны объем средств на счетах физических лиц в государственном Сбербанке вырос на 13,6 миллиарда.

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Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка .

В начале войны, 24 февраля, сумма средств на срочных и текущих счетах украинцев в банке составляла 115,2 млрд. грн. Но на 15 апреля она увеличилась до 128,8 млрд. грн. То есть рост составил почти 12%. В банке считают, что такая динамика свидетельствует о значительном доверии украинцев.

Напомним, ранее президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" №2180-IX от 01.04.2022. Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн.