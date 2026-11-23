Пока украинские предприниматели оценивают риски работы в условиях войны, иностранные инвесторы ищут среди их компаний перспективные активы. По данным KPMG, за девять месяцев 2026 года на украинском рынке слияний и поглощений зафиксировали 13 сделок с участием иностранных инвесторов, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 8. Однако рост количества сделок не снимает главного вопроса для покупателя: оправдывает ли ожидаемая прибыль военные и финансовые риски. Почему инвесторы предпочитают готовый бизнес, вынуждает ли война украинских владельцев уступать в цене и как интересы иностранного капитала пересекаются с экономическими интересами государства, в интервью Dilo рассказала Ольга Дмитриева, президент Ассоциации адвокатов Украины.

Что привлекает иностранных инвесторов в приобретении уже действующих украинских компаний?

— На мой взгляд, это одна из более защищённых форм инвестирования по сравнению с открытием бизнеса с нуля. Такой подход является обычной международной практикой. Покупая готовый бизнес, инвестор получает уже сформированную структуру, заключённые контракты, налаженные связи, кадровый состав и материальную базу предприятия.

Перед заключением сделки проводится комплексная проверка компании (due diligence), которая позволяет выявить скрытые риски и оценить состояние её дел. Конечно, в условиях войны сохраняется неопределённость относительно дальнейшей деятельности предприятия. Однако мы видим, что даже при таких обстоятельствах украинские компании способны успешно работать и получать доходы. Именно поэтому приобретение местного бизнеса представляет интерес для иностранцев. Надеюсь, что таких сделок в дальнейшем будет становиться больше.

Какие украинские разработки и отрасли привлекают особое внимание иностранного капитала?

— Прежде всего это оборонная промышленность, производство товаров двойного назначения и продукции, которая используется для нужд оборонного сектора. Конечно, в этой сфере существуют определённые ограничения на приобретение активов, однако заинтересованность со стороны иностранцев достаточно высока.

Можно вспомнить пример украинской компании Fire Point, представители которой публично рассказывали о предложениях от зарубежных инвесторов. Украина демонстрирует высокий уровень развития в этом направлении, создаёт собственные технологии и находит нестандартные решения. Поэтому, на мой взгляд, именно оборонная отрасль сейчас является одной из наиболее привлекательных для потенциальных покупателей, и этот интерес сохранится.

Какие обстоятельства могут заставить инвестора отказаться от сделки, даже если бизнес его заинтересовал?

— Прежде всего — риски, связанные с боевыми действиями. Предприятие, в которое человек вкладывает средства, может быть физически повреждено или разрушено. Застраховаться от таких угроз достаточно сложно, хотя соответствующие механизмы уже существуют и государство работает над развитием страхования военных рисков.

Второй важный аспект — финансовый. Сейчас в Украине действуют валютные ограничения, в частности на перевод средств за границу и выплату дивидендов. Для владельца иностранного капитала важно понимать, при каких условиях он сможет получать доходы от своих вложений. Дополнительные проверки, задержки платежей или ограничения на проведение операций обычно воспринимаются негативно. В то же время регистрационные и административные процедуры, на мой взгляд, в целом являются благоприятными.

Существуют ли сферы, в которых даже хорошие перспективы заработка пока не оправдывают рисков для иностранцев?

— Я бы прежде всего назвала инфраструктурные объекты, которые находятся под особой угрозой обстрелов. Вложения в такое строительство связаны с высоким риском физической потери активов. Даже в жилищном строительстве, которое продолжает развиваться в Украине, значительную роль, по моим наблюдениям, играют именно украинские инвесторы.

Иная ситуация в производстве товаров, в частности продуктов питания. Иностранные компании продолжают работать и инвестировать в этот сегмент. Ведь даже во время войны базовые потребности населения сохраняются, что поддерживает спрос на соответствующую продукцию.

Насколько война изменила подход к оценке стоимости украинских компаний? Приходится ли их владельцам соглашаться на менее выгодные условия продажи?

— Думаю, здесь действуют обычные рыночные принципы. Владелец заинтересован продать свою компанию как можно дороже, однако важно, чтобы по предложенной цене нашёлся реальный покупатель. Можно высоко оценить предприятие, но это ещё не означает, что сделка состоится.

Поэтому продавцы ориентируются на максимальную сумму, которую готов предложить инвестор. Занижать стоимость нет смысла: если условия продажи совершенно невыгодны, предпринимателю может быть целесообразнее самостоятельно продолжать деятельность и получать от неё доход.

Государства нередко предлагают иностранным инвесторам особые условия, чтобы привлечь капитал. Насколько оправдан такой подход для Украины?

— Я сейчас не вижу существенных законодательных изменений, направленных именно на привлечение иностранных инвесторов. Думаю, все понимают, что до завершения активных боевых действий ожидать массового прихода зарубежного капитала сложно.

В то же время я считаю несправедливым предоставлять иностранцам привилегии, которых нет у украинских предприятий. У нас давно закреплён принцип, согласно которому иностранные инвесторы в целом работают на тех же условиях, что и местный бизнес. Период, когда совместные предприятия получали особый налоговый режим благодаря участию зарубежного капитала, остался в прошлом. На мой взгляд, возвращаться к такой практике не стоит.

Украинские предприниматели находятся в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Они непосредственно работают здесь, сталкиваясь с последствиями войны, тогда как владелец иностранного капитала может находиться за пределами страны. Поэтому, если говорить о дополнительных льготах и послаблениях, я считаю, что в особой поддержке нуждается именно местный бизнес.

Законодательство сейчас действительно претерпевает изменения, однако в значительной степени это связано с евроинтеграцией и необходимостью привести украинские нормы в соответствие с требованиями ЕС. Я бы отделяла этот процесс от введения специальных преимуществ для иностранных инвесторов.

Насколько важно для Украины понимать, кто на самом деле стоит за капиталом, который приходит в страну?

— Здесь необходимо различать действительно иностранных инвесторов и компании, за которыми стоят украинские владельцы, хотя сам бизнес зарегистрирован за границей.

Отдельный вопрос — связи с Россией. Есть предприятия с российскими владельцами, а есть международные компании, которые не имеют российского капитала, однако продолжают работать на рынке РФ. Это разные ситуации, и их нельзя оценивать одинаково.

Во втором случае мы имеем дело с вопросами, которые выходят за рамки экономики и права. Украина пытается влиять на такие компании, однако возможности этого влияния ограничены. Крупные международные корпорации являются значительными налогоплательщиками в странах, где они зарегистрированы, и у этих государств также есть собственные финансовые интересы.

Я не хотела бы оценивать политические инструменты, поскольку это не моя сфера деятельности. В то же время в Украине достаточно тщательно отслеживают связи бизнеса с Россией, и я считаю это правильным.

Если международная компания работает одновременно в Украине и России, какие экономические и юридические обстоятельства необходимо учитывать, прежде чем ограничивать её деятельность?

— Важно понимать, как устроена корпоративная структура такого бизнеса. Международная группа может создать отдельное предприятие в Украине и отдельное — в России. С юридической точки зрения это разные лица, хотя у них и общий владелец. Такая модель, например, распространена в банковской сфере.

В Украине работает немало предприятий, созданных европейскими компаниями. Часть из них является крупными налогоплательщиками. Поэтому, если поднимать вопрос о прекращении их деятельности, необходимо учитывать и возможные финансовые потери для украинской экономики.

Что в долгосрочной перспективе будет привлекать иностранный капитал в Украину и какое значение это будет иметь для самой страны?

— Основной интерес любого предпринимателя — получение прибыли. Несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, в Украине есть отрасли, которые активно развиваются. Поддержка нашей экономики со стороны Европейского Союза также придаёт инвесторам определённую уверенность в её устойчивости.

Особое место занимает оборонная промышленность. Учитывая ситуацию с безопасностью в мире, спрос на такую продукцию растёт. Иностранные компании заинтересованы в украинских разработках ещё и потому, что имеют возможность оценить их эффективность в реальных условиях. Как бы неоднозначно это ни звучало, для потенциальных инвесторов этот опыт имеет значение.

В то же время я надеюсь, что зарубежный капитал будет всё больше интересоваться и другими сферами: производством, торговлей, инфраструктурными проектами. Хотя, к сожалению, Украина ещё долго будет нуждаться в мощной оборонной индустрии. Не думаю, что необходимость её развития исчезнет после подписания мирного соглашения.

Присутствие крупных иностранных инвесторов, на мой взгляд, имеет и определённое значение для безопасности. Когда влиятельные международные компании вкладывают значительные средства в экономику страны, они заинтересованы в защите этих активов. Именно в таком контексте я рассматриваю и соглашение с Соединёнными Штатами относительно полезных ископаемых. Оно имеет как экономическую, так и политическую составляющую. Ведь появление общих финансовых интересов создаёт для партнёров дополнительный стимул заботиться об их защищённости.