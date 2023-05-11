Замедление инфляции в Украине. В НБУ назвали факторы, повлиявшие на показатель

Инфляция в Украине продолжает замедляться благодаря существенному предложению продовольствия, достаточным запасам горючего, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что в апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 17,9% с 21,3% в марте.

Фактические темпы роста цен в апреле были несколько ниже траектории прогноза НБУ: это обусловлено большим предложением продовольствия и горючего, чем ожидалось.

Инфляцию сдерживало укрепление гривны на наличном валютном рынке и улучшение инфляционных ожиданий.

Также в НБУ обращают внимание на эффект базы сравнения в прошлом году, ведь после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рост цен начал стремительно ускоряться.

Напомним, по данным Госстата, в апреле инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года – 3,2%. В то же время базовая инфляция за месяц ускорилась до 0,5%, с начала года – 3,0%.