Зеленский ответил на петицию по маркировке товаров брендов, продолжающих работать в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать идею обязательной маркировки для товаров от продолжающих работать в России брендов.

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Об этом глава государства сообщил 22 февраля в ответе и петиции №22/174786-эп.

Премьер должен проработать поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией и определиться по мерам, способствующим прекращению экономического присутствия в РФ международных компаний, продолжающих работать на территории государства-агрессора.

Зеленский согласился с автором петиции, что экономическое присутствие международных компаний в РФ увеличивает финансово-экономические ресурсы России для ведения войны против Украины. В то же время власти работают над тем, чтобы международные компании более активно выходили из РФ.

Активную позицию в этом вопросе, как заметил президент, в частности занимает МИД. Ведомство периодически обнародует в социальных сетях перечень крупных иностранных компаний, продолжающих работать с РФ. Он также напомнил, что в Украине создано приложение Rubargo, которое помогает пользователям идентифицировать компании и бренды, работающие и уплачивающие налоги в РФ путем сканирования штрих-кодов на продукции.

"Следует заметить, что предоставленные в петиции предложения по ограничениям для товаров иностранных компаний, продолжающих хозяйственную деятельность на территории РФ, сочетают репутационные, административные (ограничения, связанные с реализацией товаров) и экономические методы воздействия (дополнительные затраты на маркировку продукции) и нуждаются в принятии взвешенного решения с учетом вопросов национальной и продовольственной безопасности", — пояснил Зеленский решение поручить именно Шмыгалю проработать этот вопрос.

О результатах проделанной работы автора электронной петиции проинформирует Кабмин.

Напомним, что недавно стало известно, что западные бренды хоть и покидают РФ, но их товары нет. Грузовики из Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за границы с последними моделями Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA.

В то же время, Украина продолжает пытаться давить на тех, кто еще даже не решил уйти из РФ. Так, крупнейшие торговые сети Украины решили прекратить продажу и последующую закупку овощных консервов французского бренда Bonduelle из-за его поддержки армии РФ.