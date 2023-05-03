Зеленский подписал законопроект об использовании средств спецсчетов в поддержку Украины

2 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроект #8433 об изменении в Бюджетный Кодекс о возможности использования средств со счетов в поддержку. Его принятие было одним из требований МВФ.

"Имеем второй исполненный "структурный маяк" в программе МВФ (это пункт №8 в Structural Benchmarks)", - написал народный депутат Ярослав Железняк.

Закон предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета.

По сообщению Железняка, он вносит изменения в Бюджетный кодекс и позволяет правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора добровольных взносов на восстановление или оборону Украины в течение военного положения и год после его отмены.

Законопроект также предлагает обнародование на официальных сайтах главных распорядителей средств сумм полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг.

"Всего у нас пока 19-ть Structural Benchmarks согласно новой программе", - подчеркнул Железняк.

Целью принятия закона является урегулирование вопросов, связанных с определением источников формирования специального фонда государственного бюджета и использованием средств, зачисленных на счета, открытые в Национальном банке Украины для главных распорядителей средств государственного бюджета, в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц частного права и /или публичного права для реализации мероприятий по национальной безопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию Украины.

В Верховной раде отметили, что реализация Закона будет способствовать созданию правовых механизмов для определения источниками формирования специального фонда государственного бюджета и использования средств, зачисленных на счета, открытые в Национальном банке Украины для главных распорядителей средств государственного бюджета, в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц частного права и/или публичного права для реализации мер по национальной безопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию Украины с особым режимом использования таких средств.