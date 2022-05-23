Зеленский предложил "разделить" Украину для восстановления

Президент Владимир Зеленский предложил распределить Украину по регионам, городам, общинам или отраслям, чтобы международное сообщество занималось восстановлением государства. Эту новую модель он предложил в обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Под международным сообществом он имел в виду страны, города и компании – партнеров, которые примут шефство над Украиной.

"Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении. Объем работ колоссальный. Есть более полутриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены. Нужно отстроить целые города, целые отрасли. И мы предлагаем специальную, исторически весомую модель восстановления", – сказал он. .

По его словам, Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали конкретное направление для шефства при восстановлении.

"Также хочу отметить усилия госпожи Урсулы фон дер Ляен, в частности, предложение создать Платформу восстановления, которой будут руководить совместно Украина и Еврокомиссия и которая позволит направить ресурсы ЕС на восстановление нормальной жизни в нашем государстве", - добавил он.

Напомним, несколько дней назад Зеленский также подчеркивал, что план восстановления Украины после войны с РФ является всемирной программой на сотни миллиардов долларов, в которую будут вовлечены многие государства. Также это позволит построить новую и современную европейскую страну, включая образовательную инфраструктуру.