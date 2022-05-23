Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский предложил "разделить" Украину для восстановления

Зеленский предложил "разделить" Украину для восстановления

Президент Владимир Зеленский предложил распределить Украину по регионам, городам, общинам или отраслям, чтобы международное сообщество занималось восстановлением государства. Эту новую модель он предложил в обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Под международным сообществом он имел в виду страны, города и компании – партнеров, которые примут шефство над Украиной.

"Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении. Объем работ колоссальный. Есть более полутриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены. Нужно отстроить целые города, целые отрасли. И мы предлагаем специальную, исторически весомую модель восстановления", – сказал он. .

По его словам, Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали конкретное направление для шефства при восстановлении.

"Также хочу отметить усилия госпожи Урсулы фон дер Ляен, в частности, предложение создать Платформу восстановления, которой будут руководить совместно Украина и Еврокомиссия и которая позволит направить ресурсы ЕС на восстановление нормальной жизни в нашем государстве", - добавил он.

Напомним, несколько дней назад Зеленский также подчеркивал, что план восстановления Украины после войны с РФ является всемирной программой на сотни миллиардов долларов, в которую будут вовлечены многие государства. Также это позволит построить новую и современную европейскую страну, включая образовательную инфраструктуру.

Автор:
Максим Беркаль