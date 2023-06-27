"Бизнес будет диктовать условия развития высшего образования в послевоенной Украине", - проректор КНУКИМ Инна Костыря

В Лондоне в рамках самой масштабной Ukraine Recovery Conference состоялся Ukraine Recovery Business Day. На мероприятии присутствовало более 200 топ-руководителей британского, украинского и международного бизнеса, лидеры мнений, чтобы найти совместные решения в восстановлении Украины.

Как отметила доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря, образование является жизненно важным для производительности, конкурентоспособности и инноваций страны, а также для ее усилий и развития мира.

"Уже сейчас мы все понимаем, что реформирование высшего образования станет приоритетным направлением в ближайшее время. Оно будет играть жизненно важную роль в восстановлении Украины. Образовательный процесс не только дает необходимые знания и укрепляет человеческий капитал в обществе, но и способствует стремительному экономическому развитию", — рассказала Инна Костыря.

По ее словам, частные бизнес-компании с их глубоким пониманием собственных секторов и индустрий, ориентированностью на прибыль и создание экономической стоимости, динамичностью и духом предпринимательства станут драйвером послевоенного восстановления и долгосрочного роста украинской экономики.

"Именно они станут теми стейкхолдерами, которые будут диктовать новые условия развития высшего образования в Украине и делать запрос на новые специальности и новые направления подготовки", — говорит проректор КНУКИМ.

Костыря отметила, что послевоенное восстановление в Украине станет самым масштабным проектом в Европе и потребует у системы высшего образования больше профессионально подготовленных специалистов в области инженерии, строительства, сектора безопасности и обороны.

"Поэтому профессионально-техническое образование должно усилить практико-ориентированный компонент учебного процесса посредством обучения на рабочем месте, обучения на практике и элементов дуального образования. Это будет способствовать развитию партнерства между образованием и бизнесом и обеспечит наилучший результат в кратчайшие сроки", — говорит она.

Для успеха восстановления, по ее словам, нужен системный, комплексный и стратегически ориентированный на евроинтеграцию подход, который должен основываться в первую очередь на реформировании высших образований: «Это и переход от государственного к частному заказу, получение новых лицензий и внедрение новых специальностей и, конечно, повышение качества образования должно стать главной целью любого вуза».

В большинстве европейских стран сегодня преобладают частные вузы, которые создают здоровую конкуренцию между всеми вузами и определяют качество как главный критерий распределения финансирования.

"Украинским университетам не избежать главных тенденций XXI века, даже если академический истеблишмент будет упорно продолжать мыслить категориями XIX века", — считает Инна Костыря.

Великобритания — один из главных игроков в международном образовательном пространстве.

В Лондоне во время Ukraine Recovery Business Day ректорами передовых иностранных вузов и бизнес-сообществом был наработан план подготовки международной конференции, которая состоится уже этой осенью. Цель конференции — разработка дорожной карты по реформированию высшего образования Украины и доведение базовых основ образования до стандартов ЕС с учетом опыта передовых стран мира.