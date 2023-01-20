Корпоративный английский для IT-компаний: переоценена плюшка или необходимость?

Корпоративный английский помогает улучшить бренд работодателя. Это не единственный бенефит, который получают IT-компании, когда начинают инвестировать в инглиш своих сотрудников. Solid English School рассказывает, как корпоративный английский влияет на бизнес, и как они помогают IT-компаниям организовать курсы английского языка онлайн для команды.

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Зачем компаниям обучать сотрудников инглишу

Английский на работе нужен для общения с коллегами и клиентами. Особенно если это касается украинских IT-компаний, которые работают на западный рынок. Чем лучше команда и заказчики будут понимать друг друга, тем меньше ошибок будет в работе, соответственно меньше времени уйдет на их исправление.

По мнению Филиппа Курьяна*, советника по стратегии и развитию в ETS India, у специалистов, которые владеют инглишем, расширяется доступ к информации. Это значит, что у них больше возможностей повысить квалификацию. Еще специалисты, которые занимаются продажами или общаются напрямую с клиентами, смогут лучше выполнять свою работу – им не придется думать, как донести мысль и смогут сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

Как корпоративный английский влияет на компанию

Если компания выбирает курсы корпоративного английского для работников, то получает и другие бенефиты:

Улучшает бренд работодателя, что важно в украинском IT-секторе, где у айтишников есть выбор, чей оффер выбрать.

Подстраивает формат и программу занятий, ставит цели своим сотрудникам.

Закрывает разные потребности. Например, сотрудники с разными обязанностями могут учиться по разным программам и улучшать навыки, которые понадобятся им в работе. Так не только они будут успевать больше, но и компания улучшит некоторые HR-показатели. Например, уменьшится текучесть кадров, ведь работники будут получать большее удовольствие от работы, чувствовать, что их ценят и так далее.

Кроме этого команда тоже получает свои преимущества:

не нужно оплачивать курсы из собственного кармана;

уроки проще согласовать с рабочим графиком;

знания можно сразу применять в работе.

Как Solid English School помогает организовать обучение

Solid English School предлагает курсы корпоративного инглиша для компаний, которые хотят повысить имидж работников, привлечь иностранных клиентов и партнеров и расширить свою деятельность. Мы предлагаем пять направлений обучения:

IT English – технический английский для IT-специалистов;

Business Writing – навыки письменной бизнес-коммуникации;

Business Communication – разговорный английский для работников, которые занимаются продажами, ведут переговоры с клиентами и управляют проектами;

Speaking Course – работа над произношением, пониманием различных акцентов и культурных особенностей коллег из других стран;

Native Teacher – обучение с сертифицированным native teacher, которое поможет преодолеть языковой барьер и поставить произношение.

Школа английского языка Solid (https://solid.com.ua/ru/) создает программу обучения по корпоративным курсам на основе запроса компании и каждого отдельного сотрудника. На бесплатной консультации с менеджером можно рассказать, для чего компании инглиш, и мы подумаем, как лучше удовлетворить вашу потребность. А благодаря автоматизированным процессам вы получите прозрачную отчетность о том, как идет обучение. У нас уже есть опыт работы с такими IT-компаниями как Playtika, Sitecore, Oxtech, Clockwise, ITOP1000, Nordcurrent, Agov agency, Itomych studio, M2E, Phonexa.