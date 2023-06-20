Образовательная сеть КМДШ выплатила 38 млн гривен налогов за время войны

Более 38 млн гривен налогов в бюджеты разных уровней уплатила сеть частных лицензированных школ КМДШ за время войны. Об этом сообщил в Facebook основатель КМДШ-Вселенная Владимир Козленко.

За 2022 год календарный год, охватывающий прошлый и текущий учебные годы, частные школы КМДШ оплатили 33,5 млн гривен в госбюджет. За первый квартал 2023 сумма уплаченных налогов составила 5 млн гривен.

Владимир Козленко, основатель КМДШ-Вселенная. Фото: Артем Галкин для Forbes

“Мне не нравится, когда частное образование ассоциируют с бездушным бизнесом, у которого цель только деньги. Потому что, во-первых, личное образование — это не о деньгах, а об ответственности. Тем более в военное время. А во-вторых, в образовании есть миссия, которая должна быть выполнена при всем: ковод, войну, блекауты, обстрелы. Наша миссия – дать актуальные знания, навыки и компетенции юному поколению украинцев и подготовить их к будущему, которого еще не существует”, – прокомментировал Владимир Козленко.

Несмотря на сложности работы учебных заведений во время войны, все школы сети продолжают обучение детей. Учебный год 2021-2022 учащиеся КМДШ завершили в онлайн-формате. Нынешний учебный год, который завершается 9 июня, школьники провели гибридно: находящиеся в Киеве посещают занятия офлайн, а находящиеся за рубежом дети учатся в формате синхронного или асинхронного онлайна.