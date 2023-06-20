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Категория
Образование
Дата публикации

Образовательная сеть КМДШ выплатила 38 млн гривен налогов за время войны

Образовательная сеть КМДШ выплатила 38 млн гривен налогов за время войны

Более 38 млн гривен налогов в бюджеты разных уровней уплатила сеть частных лицензированных школ КМДШ за время войны. Об этом сообщил в Facebook основатель КМДШ-Вселенная Владимир Козленко.

За 2022 год календарный год, охватывающий прошлый и текущий учебные годы, частные школы КМДШ оплатили 33,5 млн гривен в госбюджет. За первый квартал 2023 сумма уплаченных налогов составила 5 млн гривен.

Фото 2 — Образовательная сеть КМДШ выплатила 38 млн гривен налогов за время войны
Владимир Козленко, основатель КМДШ-Вселенная. Фото: Артем Галкин для Forbes

“Мне не нравится, когда частное образование ассоциируют с бездушным бизнесом, у которого цель только деньги. Потому что, во-первых, личное образование — это не о деньгах, а об ответственности. Тем более в военное время. А во-вторых, в образовании есть миссия, которая должна быть выполнена при всем: ковод, войну, блекауты, обстрелы. Наша миссия – дать актуальные знания, навыки и компетенции юному поколению украинцев и подготовить их к будущему, которого еще не существует”, – прокомментировал Владимир Козленко.

Несмотря на сложности работы учебных заведений во время войны, все школы сети продолжают обучение детей. Учебный год 2021-2022 учащиеся КМДШ завершили в онлайн-формате. Нынешний учебный год, который завершается 9 июня, школьники провели гибридно: находящиеся в Киеве посещают занятия офлайн, а находящиеся за рубежом дети учатся в формате синхронного или асинхронного онлайна.