Очно, дистанционно или смешанно: как будут работать украинские школы в условиях отключения электроэнергии

По данным Министерства образования и науки Украины, к новому 2024-2025 учебному году большинство украинских школ готовы работать в очном формате. Более 7,3 тысяч школ (58%) планируют принимать учащихся непосредственно в классах, где будет учиться более 1,7 миллиона детей.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания с главами ОВА.

При этом 2,4 тысячи школ (19%) будут работать дистанционно, а 2,8 тысячи (22%) — по смешанной форме.

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время совещания отметил, что к концу учебного года примерно 50% школ могли обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания. В учебных заведениях сейчас более 12 тысяч генераторов. Руководителям областей поручено обследовать образовательные учреждения на предмет их готовности к следующему отопительному сезону.

Правительство в этом году предусмотрело 2,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. В настоящее время распределены средства на 50 проектов, а в целом укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более чем 5 тысячах школ есть условия для организации обучения в хранилищах.

Во время совещания особое внимание уделялось готовности школ к отопительному сезону. Руководителям областей поручено провести обследование образовательных учреждений по обеспечению бесперебойного учебного процесса в зимний период.

Правительство также выделило 1 млрд грн на приобретение школьных автобусов, а внимание уделяется вопросу безбарьерности в образовательных учреждениях, развивая комфортную среду для каждого украинца. Также обсуждались вопросы обучения украинских детей за границей, обеспечения их возможностей для изучения украинской программы и сохранения связей с родиной.

Из-за проблем в энергетике школы могут начать учебный год раньше

Из-за ограничений использования энергоресурсов на всей территории Украины Министерство образования и науки рекомендует начать обучение для части студентов вузов в первой половине августа 2024-го, а также – учиться в субботу в теплые месяцы года.

Как отмечают в МОН, также рекомендации по подготовке к новому учебному году в скором времени получат заведения общего среднего образования.

А вот школам МОН не будет рекомендовать начинать новый 2024/2025 учебный год раньше, однако в случае ухудшения ситуации в энергетике учащиеся могут вернуться к смешанной или онлайн учебе, а уроки будут начинаться в 10:00.